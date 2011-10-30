Kartal İnönü'de uçtu!

T24 -Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek Fenerbahçe derbisinde kaybettiği 2 puan sonrasında kendini taraftarına affettirdi.



Fi Yapı İnönü Stadı'nda oynanan mücadelede Siyah-beyazlı takımın gollerini 12. dakikada Roberto Hilbert, 78. dakikada penaltıdan Simao Sabrosa ve 90+4. dakika Filip Holosko kaydetti.



Sivasspor'un deplasmandaki tek golü ise karşılaşmanın 59. dakikasında Kamil Grosicki'den geldi.



Sivassporlu oyuncu Mahmut Boz, karşılaşmanın 76. dakikasında iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı..



Beşiktaş bu galibiyetle punını 17'ye yükseltti. Sivasspor ise 11 puanda kaldı.



Siyah-beyazlı takım ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek...





Tayfur Havutçu İnönü Stadı'nda!



Beşiktaş'ın bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun maketi, Beşiktaş'ın bu maçta kullanacağı yedek kulübesinin yanına yerleştirildi. 3 Temmuz'da başlayan futbolda şike soruşturması kapsamında 12 Temmuz'dan bu yana cezaevinde tutuklu yargılanan Havutçu'nun, birebir ölçüleriyle hazırlanan maketinin maç sonuna kadar yedek kulübesinin yanında duracağı öğrenildi.





Hilbert'in ikinci golü



Beşiktaş'ı Sivasspor önünde 1-0 öne geçiren golü atan savunma oyuncusu Roberto Hilbert, bu sezon 2. kez golle buluştu. Siyah-beyazlı takımda son maçlarda savunmanın sağına yerleşen Alman futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City'ye deplasmanda attığı golün ardından Süper Lig'de de Sivasspor filelerini havalandırdı. Beşiktaş'ta ikinci sezonunu geçiren Hilbert, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda birer gol atmıştı.





Simao'dan gollere devam



Beşiktaş'ı penaltı golüyle 2-1 öne geçiren Simao Sabrosa, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. Hafta içindeki Fenerbahçe derbisinde de mükemmel bir gol atan Portekizli futbolcu, Medical Park Antalyaspor maçının ardından 2. kez penaltıdan fileleri havalandırdı.





Holosko yine son dakikada attı



Beşiktaş'ın 3. golünü atan Holosko, bu sezon ligdeki 2. golünü de son dakikada kaydetti. Bursaspor deplasmanında son anlarda oyuna girip, son dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kafayla atan Slovak oyuncu, bu akşam da aynı şekilde yine son anlarda oyuna dahil olup, yine son dakikada, yine kafayla takımının 3. golünü filelere gönderdi. Bu arada, Beşiktaşlı İsmail'in rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkmadığı öğrenilirken, bir pozisyonda suratına darbe alan Necip'in gözü şişti.





Quaresma'dan “trivela” asist



Beşiktaş'ın gol yollarındaki suskun ismi Quaresma, kendisine özgü “trivela” asistlerine devam etti. Portekizli yıldız, maçta 90 4. dakikada, sol tarafta, sağ ayağının dışıyla kavisli bir orta yaparken, Holosko altı pasın sağ köşesinde uçarak attığı kafa vuruşuyla maçın sonucunu ilan eden golü attı. Bu arada, oyun 1-0 Beşiktaş lehineyken, Quaresma ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portekizli yıldız, performansından memnun olmayan bir taraftarın söylemi üzerine, formasını göstererek, adeta “Gel sen oyna” imasında bulundu.





Sivasspor penaltı kurbanı



İstanbul'dan puansız ayrılan Sivasspor, adeta penaltı kurbanı oldu. 76. dakikada serbest vuruş sırasında Egemen'i formasından çekerek penaltıya sebep olan Mahmut, üstelik de ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakırken, maçın dönüm anına imza attı. Bu arada, aleyhine 6. kez penaltı kararı verilen Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon bu istatistikte ilk sırada yer alıyor.





Top, bir pozisyonda 2 kez direkten döndü



51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında top 2 kez kale direğinden döndü. Quaresma'nın sağdan ortasında Navratil'in ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Dönen topa bu kez Almeida kafayla vurdu. Top yine üst direğe çarptı ve Beşiktaş mutlak golden oldu.





Sivasspor'un gollerini yabancıları atıyor



Süper Lig'de bu sezonki 12. golünü Beşiktaş'a atan Sivasspor'un gollerinde yabancı oyuncuların imzası var. Kırmızı-beyazlı takımda Navratil 2, Rasmussen 3, Eneramo 3, Grosicki 3 kez gol sevinci yaşarken, yerlilerden tek gol Cihan Yılmaz'dan geldi. Bu arada, Sivasspor'un golünü atan Grosicki, pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu düşündüğü için, gol sevincini ancak hakemin kararı sonrası şaşkın bir yüz ifadesiyle yaşadı.





Beşiktaş İstanbul'da 2. kez kazandı



Beşiktaş, İstanbul'da 7. kez ağırladığı Sivasspor'u 2. kez yenebildi. İki takım arasında bu maça kadar Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 6 maçtan 3'ünü Sivasspor kazanmış, 2'si berabere bitmiş, siyah-beyazlılar kendi evinde sadece geçen sezonki son randevudan galip ayrılabilmişti.





Sivasspor inanılmaz goller kaçırdı



İstanbul deplasmanından puansız ayrılan Sivasspor, ilk yarının son anlarında Mahmut ve Pedriel ile inanılmaz 2 gol kaçırdı. 39. dakikada Mahmut'un altı pasın son köşesinde bomboş durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğe çarparak oyun alanına döndü. Aynı futbolcu, içeri doldurulan topu bu kez çok uygun durumda dışarı attı. 41. dakikada ise Pedriel, sağdan yapılan ortada boş durumda arka direkte zor olanı yaparak meşin yuvarlağı kafayla dışarı gönderdi.









