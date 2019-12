Kartal İnönü'de 3 puanı kaptı

T24 - Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş, kendi sahasında Ankaragücü'nü 3-1 ile geçti ve ligdeki ilk puanlarıyla tanıştı. Siyah beyazlı ekibin golleri Sidnei(2) ve Mustafa Pektemek kaydetti.



Beşiktaş, karşılaşmaya Cenk, Ekrem, Sidnei, Egemen, İsmail, Necip, Aurelio, Quaresma, Fernandes, Simao ve Edu 11'i ile başladı.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 11. dakikasında Simao'nun sol taraftan yerden pasında ceza alanı içinde ön direkte topla buluşan Edu'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Aynı dakika içinde Fernandes'in yine soldan ortasında altıpasta bu kez Aurelio ayak koydu, ancak meşin yuvarlak kaleci Özden'de kaldı.



33. dakikada Uğur'un soldan ortasında kaleye yönelen topu kaleci Cenk son anda çeldi. Altıpasta topu önünde bulan Theo Weeks, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi. Simao'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Edu, rakibini geçtikten sonra yerden sert vurdu, ancak kaleci Özden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Beşiktaş aradığı gole 37. dakikada ulaştı. Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında altıpasta topla buluşan Sidnei, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.



İkici yarıya Ziya Doğan oyuncu değişikliği ile yaparak başladı. Bilal oyundan çıkarken yerine 8 numarılı formasıyla Umut Sözen girdi.



İkinci devreye hızlı başlayan Ankaragücü aradığı golü 53. dakikada Tisdell'in ayağından buldu. Ankaragücü'nün kontra atağında Cenk kalesini terk etti ve orta sahaya kadar çıktı. Ancak Tisdell ondan önce topa müdahale edince boş kaleye topu gönderdi 1-1.



Ankaragücü'nde Uğur Uçar rakibi Simao'ya yaptığı müdahele sonucunda sarı kart gördü. 64. dakikada Fernandes'in ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta yaşanan karambolde Egemen'in vuruşu auta gitti.



Tehlikeli gelişen Beşiktaş atağında Quaresma, ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Beşiktaşlı oyunculardan önce Ankaragücü savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş, atakları 70. dakikadan sonra hızlanmaya başladı ve karşılaşmanın 72. dakikasında İsmail’in sol kanattan yaptığı ortayı Edu göğsüyle penaltı noktasına indirdi. Simao'nun bekletmeden yaptığı vuruş üst direğe çarparak auta gitti.



Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Özden, topu son anda kornere çeldi. 78. dakikada Beşiktaş Ouaresma ile tehlikeli geldi. Simao ceza sahasındaki Edu'ya ortaladı ancak top kimseye değmedi. Ters kanatta topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem faulü verdi.



Beşiktaş aradığı golü 81. dakikada Sdnei ile buldu. Fernandes'in kullandığı kornerde kafalardan seken topta son vuruşu Sidnei yaptı ve takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.



Ankaragücü 2. golü yedikten sonra beraberliği sağlamak için bastırırken Beşiktaş yarı sahasından kaleyi karşıdan bir noktada Egemen topla elle oynayınca hakem düdüğün çaldı. Bu pozisyondan sonuç alamayan konuk ekip ataklarına hız kesmeden devam ederken 89. dakikada golü kalesinde gördü.



Karşılaşmanın 89. dakikasında Veli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Quaresma, sağ ayağının dışıyla ceza sahası için nefis bir orta yaptı. Mustafa'da kafayla topu ağlara gönderdi 2-1.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.





MAÇTAN NOTLAR:



Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş ile Ankaragücü arasında yapılan maça siyah-beyazlı takım, son resmi maçına oranla 1'i zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle çıktı. Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda Maccabi Tel Aviv ile yapılan UEFA Avrupa Ligi grup maçından farklı olarak, sakatlığı olan Almeida'nın yerine Edu görev yaparken, teknik direktör Carlos Carvalhal kalede Rüştü Reçber'in yerine Cenk Gönen, savunmada ise Tomas Sivok'un yerine Sidnei'yi tercih etti.



Yeni transferler Edu ve Sidnei, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı takımda ilk 11'de görev yaptı.





GUTI YOKTU



Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosunda yıldız oyuncu Guti yine yer almadı.



Siyah-beyazlıların 18 kişilik kadrosunda Guti'nin yanı sıra, sakatlıkları süren Bebe, Ersan Adem Gülüm, Hugo Almeida, Fabian Ernst, Atınç Nukan ile Burak Kaplan, Mehmet Akyüz, Tanju Kayhan ve Tomas Sivok'a yer verilmedi.





125 GÜN SONRA İSTANBUL'DA LİG MAÇI



Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez İstanbul'da seyircisinin karşısına çıktı. Ligde en son geçen sezonun 33. haftasında, 16 Mayıs Pazartesi günü 3-1 galip geldiği Eskişehirspor maçında Fiyapı İnönü Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, tam 125 gün sonra yine bir pazartesi günü lig karşılaşmasında taraftarlarını selamladı.





TRİBÜNLER DOLMADI



Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının İstanbul'daki ilk lig maçına fazla ilgi göstermedi.



32 bin kişilik Fiyapı İnönü Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.



Taraftarlar maç öncesi futbolcuları kapalı tribünün önüne çağırarak, perşembe günkü Bursaspor maçına atıfta bulunup, ''Bursa'yı yenmeden İnönü'ye gelmeyin'' diye tempo tuttu.





ADALI, HAVUTÇU VE ATEŞ'E PANKARTLI DESTEK



Beşiktaşlı taraftarlar, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulanan kulüp asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ile protokol müdürü Ahmet Ateş'e desteklerini sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kapalı tribünde ''Sizler bizim kalbimizde siyah kadar asil, beyaz kadar temizsiniz'' yazılı büyük bir pankart açarken, bu isimler lehine tezahürat yaptı.





KAPTAN QUARESMA



Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sahaya takım kaptanı olarak yine Ricardo Quaresma çıktı.



Maccabi Tel Aviv ile yapılan son maçta kaptanlık pazubandını takan Portekizli yıldız, Guti'nin maç kadrosunda olmaması, İbrahim Toraman'ın da yedek soyunması nedeniyle sahaya yine en önde çıkan isim oldu.





HIDDINK TAKİPTEYDİ



Beşiktaş ile Ankaragücü arasında yapılan 2. haftanın son maçını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink de izledi.



Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 ve 11 Ekim'de İstanbul'da oynayacağı Almanya ve Azerbaycan maçları öncesi yardımcısı Oğuz Çetin ile birlikte futbolcuların son durumunu takip etti.