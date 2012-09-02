Kartal ilk yarıda havalandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip geldi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren goller Fernandes(2) ve Uğur Boral'dan geldi.

Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 5. dakikada 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Sağ taraftan Hilbert'in ortasında top, arka direğe sekti. Orada topla buluşan Portekizli Fernandes, düzgün bir vuruşla Karabükspor filelerini havalandırdı.

Bu golün de verdiği moralle siyah-beyazlılar, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Rakibine özellikle orta sahada top göstermeyen Beşiktaş, üst üste yakaladığı pozisyonlarla 2. golü aradı.

Maçın 30. dakikasında da Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol kanattan hareketlenen Uğur Boral, Selim Teber'i çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Orada sağ ayağıyla sert bir şut çıkaran Uğur, Beşiktaş adına farkı 2'ye çıkardı. Uğur Boral, eski günlerini hatırlatan bir golün altına imzasını attı.

İlk yarıda çok istekli oynayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, 34'te skoru 3-0 yaptı. Batuhan Karadeniz'in ara pasıyla hareketlenen Portekizli, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve takımı 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

Bu dakikadan sonra çok rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, mücadelenin ilk 45 dakikasını da 3-0'lık skorla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda tempoyu oldukça düşürdü. Bu zorlu deplasmanda elde ettiği 3 farklı skor avantajını korumak isteyen Beşiktaş, yakaladığı pozisyonlarda da tehlikeli olmayı başardı. Bu pozisyonlarda ise Karabükspor kalecisi Vjekoslav Tomic'i geçemedi.

En azından farkı azaltmak için Beşiktaş kalesine yüklenen ev sahibi Kardemir Karabükspor, skoru değiştirecek golü mücadelenin sonuna kadar bulamadı ve siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Karabükspor ise 1 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor: 0 - Beşiktaş: 3

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: İlker Meral, Volkan Nariç, Hakan Yemişken

Kardemir Karabükspor: Tomic, Uğur, Kağan, Cernat, Shelton (Dk. 46 İlhan Parlak), Mabiala, Selim Teber (Dk. 46 Birol), Lualua, Mehmet Yıldız (Dk.75 Hamroun), Jahic, İshak

Beşiktaş: McGregor, Fernandes (Dk. 76 Oğuzhan), İbrahim Toraman, Sivok, Veli Kavlak, Olcay (Dk. 84 Erkan Kaş), Hilbert, Necip, Uğur Boral, Batuhan Karadeniz (Dk. 68 Mehmet Akyüz), Holosko

Goller: Dk. 5, Dk. 34 Fernandes, Dk. 30 Uğur Boral (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 35 Selim Teber, Dk. 58 Uğur, Dk. 63 İshak (Kardemir Karabükspor), Dk. 87 Veli Kavlak, Dk. 90 1 Hilbert (Beşiktaş)