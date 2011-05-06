-KARTAL İLE TİMSAH 84. KEZ İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Beşiktaş ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Birinci Lig'de mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan toplam 83 lig maçından 32'sini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazanırken, 35 maç da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 104 golüne, yeşil-beyazlılar 74 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. -BURSASPOR EVİNDE BAŞARILI- Bursaspor, sahasında yaptığı lig maçlarında, Beşiktaş'a karşı galibiyet sayısında önde bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 40 maçın 12'sini Bursaspor, 9'unu Beşiktaş kazanırken, 19 maç da berabere sonuçlandı. Bursa Atatürk Stadı'nda Bursaspor 44, Beşiktaş ise 33 gol attı. Bursaspor, geçen sezonun son haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Bu arada, iki takım arasında 1992-93 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. -BURSASPOR, BEŞİKTAŞ'A TARİHİ HEZİMET YAŞATTI- Beşiktaş, 53. sezonunu geçiren ligde şimdiye kadarki en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı. -83 MAÇTAN 35'İ BERABERE- Beşiktaş ile Bursaspor takımları arasında ligdeki maçlarda beraberliklerin çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında geride kalan 83 lig maçından 35'i beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş-Bursaspor maçlarından 17'si 0-0, 9'u 2-2, 8'i 1-1, 1'i de 3-3 sona erdi.