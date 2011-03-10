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Spor

KARTAL İLE TARZAN'IN 10. MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A)

10 Mart 2011 12:25

-KARTAL İLE TARZAN'IN 10. MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Beşiktaş ile Manisaspor, yarın yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla birlikte lig tarihinde 10. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bugüne dek oynanan 9 lig karşılaşmasından 6'sını Beşiktaş, 2'sini Manisaspor kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Beşiktaş toplam 19 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Manisaspor 3-2 kazandı. İki takım arasında Manisa'da yapılan 4 maçtan 2'sini Beşiktaş, 1'ini ev sahibi ekip kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

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