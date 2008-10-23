Kartal ile Sivas 7. kez

Ligde 8. haftanın açılış maçında karşılaşacak Beşiktaş ile Sivasspor arasında bugüne dek oynanan maçlarda takımlar 3'er kez galip geldi.
Beşiktaş ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla birlikte Turkcell Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor İnönü Stadı'nı seviyor Beşiktaş tahtını korumak istiyor
Her iki ekip de geride kalan 6 maçta birbirlerini rakip sahada yaptıkları karşılaşmalarda yenmeyi başarırken, kendi evlerinde henüz galibiyet alamadı.
Beşiktaş'ın toplam 7 golüne, Sivasspor 6 golle yanıt verdi.
İki takım arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2005-2006
Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 3
Beşiktaş - Sivasspor 0 - 1
2006-2007
Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1
Sivasspor - Beşiktaş: 0 - 1
2007-2008
Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2
Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 2