Kartal ile Sivas 7. kez

Sivasspor İnönü Stadı'nı seviyor Sivasspor İnönü Stadı'nı seviyor

Beşiktaş tahtını korumak istiyor Beşiktaş tahtını korumak istiyor

Beşiktaş ile Sivasspor, yarın yapacakları maçla birlikte Turkcell Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.Her iki ekip de geride kalan 6 maçta birbirlerini rakip sahada yaptıkları karşılaşmalarda yenmeyi başarırken, kendi evlerinde henüz galibiyet alamadı.Beşiktaş'ın toplam 7 golüne, Sivasspor 6 golle yanıt verdi.İki takım arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:2005-2006Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 3Beşiktaş - Sivasspor 0 - 12006-2007Beşiktaş - Sivasspor: 0 - 1Sivasspor - Beşiktaş: 0 - 12007-2008Beşiktaş - Sivasspor: 1 - 2Sivasspor - Beşiktaş: 1 - 2