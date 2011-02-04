-KARTAL İLE KARABÜKSPOR'UN 8. MAÇI İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Beşiktaş, 1'ini Kardemir Karabükspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 18 golüne, Kardemir Karabükspor 6 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 4-1 kazandı. Öte yandan Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile İstanbul'da yaptığı 3 maçtan 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: /* Sezon Maç Sonuç --------- ----------------------------- ----- 1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4-1 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2-1 1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0-5 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-0 1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1-1 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-2 2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1-4 */