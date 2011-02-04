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Spor

KARTAL İLE KARABÜKSPOR'UN 8. MAÇI  İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 12:15

-KARTAL İLE KARABÜKSPOR'UN 8. MAÇI  İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Beşiktaş, 1'ini Kardemir Karabükspor kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 18 golüne, Kardemir Karabükspor 6 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Karabük'te yapılan maçı Beşiktaş 4-1 kazandı. Öte yandan Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile İstanbul'da yaptığı 3 maçtan 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı.  İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: /*   Sezon                  Maç                  Sonuç ---------    -----------------------------    ----- 1993-1994    Beşiktaş-Kardemir Karabükspor     4-1              Kardemir Karabükspor-Beşiktaş     2-1 1997-1998    Kardemir Karabükspor-Beşiktaş     0-5              Beşiktaş-Kardemir Karabükspor     1-0 1998-1999    Beşiktaş-Kardemir Karabükspor     1-1              Kardemir Karabükspor-Beşiktaş     1-2 2010-2011    Kardemir Karabükspor-Beşiktaş     1-4 */

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