-KARTAL İLE GENÇLERBİRLİĞİ 76. KEZ İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 76. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye kadar yapılan maçlarda siyah-beyazlıların 43 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlıların yalnızca 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın toplam 119 golüne, Gençlerbirliği 49 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. -GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ'I EN SON 2001'DE YENDİ- Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 13 Mayıs 2001 tarihinde Ankara'da yapılan maçta 2-1'lik skorla aldı. Başkent temsilcisi, bu maçın ardından Beşiktaş ile ligde yaptığı 19 karşılaşmanın 13'ünü yitirdi, 6'sında berabere kaldı ve hiç galip gelemedi. -BEŞİKTAŞ 19 MAÇTIR YENİLMİYOR- Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 19 lig maçında da yenilgi yüzü görmezken, bu süre içindeki 13 maçı kazandı, 6'sında da berabere kaldı. Gençlerbirliği ile ligde yaptığı son 11 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlılar, başkent temsilcisi önünde ligdeki son yenilgisini 2000-2001 sezonunda aldı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 37 lig maçının 23'ünü kazanırken, sadece 1 kez yenildi. 13 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında İstanbul'daki tek yenilgisini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı. İstanbul'da siyah-beyazlılar 58, kırmızı-siyahlılar ise 20 gol attı. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 4-1 kazandı.