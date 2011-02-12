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KARTAL İLE ANKARAGÜCÜ LİGDE 96. KEZ  İSTANBUL (A.A)

12 Şubat 2011 12:17

-KARTAL İLE ANKARAGÜCÜ LİGDE 96. KEZ  İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Beşiktaş ile Ankaragücü, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 95 maçta Beşiktaş 65, başkent ekibi 7 galibiyet alırken, 23 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı toplam 177 gole, sarı-lacivertliler 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı. -BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN- İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 46 lig maçının 26'sını kazanırken, 15 beraberlik alıp, 5 kez de yenildi. Beşiktaş, başkentte attığı 74 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü. Bu arada, 1982-83 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti. -BEŞİKTAŞ, ANKARA'DA 12 SEZONDUR YENİLMİYOR- Beşiktaş, Ankaragücü karşısında deplasmanda son 12 sezonda yaptığı lig karşılaşmalarında yenilmiyor. Ligde rakibine Ankara'da en son 1997-98 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 12 sezonda başkentte yaptığı 12 maçtan 10'unu kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. -ANKARAGÜCÜ 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR- Ankaragücü, Beşiktaş'ı ligde son 17 maçtır yenemiyor. Siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta da galip gelemedi. İki takım arasındaki son 17 lig maçından 15'ini Beşiktaş kazanırken, 2'si berabere sonuçlandı.

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