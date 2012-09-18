Kartal ikinci yarıda coştu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Elazığspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve bu sezon evindeki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaş mücadeleye McGregor, Hilbert, İbrahim, Sivok, Uğur, Olcay, Necip, Veli, Fernandes, Holosko, Batuhan ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip Elazıspor ise, Ivesa, Adem, Bilica, Orhan, Marvin, Bülent, Murat, Faubert, Köksal, Zaki, Tum ile mücadeleye başladı.

Siyah-Beyazlılar bu sezon evinde ilk galibiyetini Elazığspor mücadelesinde aldı. Evinde oynadığı ilk maçta Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Kara Kartallar, Elazığspor'u 3-0 mağlup ederek İnönü Stadı'nda taraftarına 3 puan sevinci yaşattı.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçta, Beşiktaş ilk etkili atağını 17. dakikada geliştirdi. Sağ kanattan Hilbert'in ceza alanına yaptığı ortaya Holosko dokunamadı ve Beşiktaş ilk önemli fırsatı değerlendiremedi.

20. dakikada tehlikeli gelişen Beşiktaş atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Manuel Fernandes arapasıyla Uğur Boral'ı topla buluşturmak istedi fakat hızlı giden top kaleci Vanja Ivesa'da kaldı.

Elazığspor ilk etkili atağını 22. dakikada geliştirdi. Sol kanattan atağı sürükleyen Köksal Yedek'in arka direğe ortasında Herve Tum kafayı vurdu fakat top direğin yanından dışarı çıktı.

Beşiktaş, 33. dakikada Fernandes ile direği geçemdi. Sağ kanatta çalımlarla ceza alanına gelen Portekizli yıldız çok sert bir şut çekti ancak top direkten geri döndü.

41. dakikada beşiktaş Fernandes ve Holosko ile hızlı hücuma çıktı. Sol kanatta ceza alanı önünzde müsait durumda plase bir vuruş yapan Holosko'nun şutunda top az farkla auta gitti.

İki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda iyi bir performans sergileyemeyen Batuhan, ikinci devrede yerini Almeida'ya bıraktı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü Necip ile buldu. Sağ taraftan Manuel Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisinin hemen gerisinden topa iyi yükselen Necip Uysal güzel bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

55. dakikada Olcay'ın pasında sağ kanatta Hilbert topla buluştu. Alman oyuncunun kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla auta gitti.

60. dakikada Olcay Şahan inanılmaz bir gol kaçırdı. Savunmada Bilica'nın hatasında topla buluşan Olcay, kaleciyi çalımladı ama şut fırsatı bulamadı. Savunma son anda araya girerek mutlak golü önledi.

64. dakikada Beşiktaş yine bir duran topla golü buluyor. Manuel Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Tomas Sivok'un şutunda top ağlarla buluştu ve Çek futbolcu skoru 2-0'a getirdi.

Savunmadan çıkarken topu kaybeden Elazığspor, kalesinde 3. golü gördü. Ceza alanı önünden Hilbert şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleciyi yanılttı ve Beşiktaş, 72. dakikada 3-0 üstünlüğü yakaladı.

Herve Tum, 79. dakikada kaleci McGregor ile karşı karşıya kaldı. Tum'un vuruşunda İskoç kaleci topu 2 hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorla Beşiktaş puanını 8'e yükseltirken, Elazığspor 1 puanda kaldı. Siyah-Beyazlılar averajla ligde 3. sıraya yükselmeyi başardı.