Kartal ikinci yarıda açılıyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2-1'lik sonuçla yenerek zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in son haftalarında ikinci yarılarda bulduğu gollerle puan topluyor.



Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 maçta da ikinci yarılarda gol buldu. Geride kalan 3 maçta toplam 6 gol atan ''Kara Kartallar'', bunların tamamını ikinci devrelerde kaydederken, ilk yarıları boş geçti.



Ligin 20. haftasında İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş, 28. dakikada Gökhan Ünal'ın golüyle 1-0 geriye düşerken, 77. dakikada Bobo'nun golüyle 1-1 eşitliği sağladı ve zorlu karşılaşmadan 1 puan alarak ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, 21. haftadaki Gaziantepspor deplasmanında da ilk yarıyı golsüz berabere tamamlamış, ikinci yarıda 48 ve 87. dakikalarda Nobre, 51. dakikada da Tello'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.



Son olarak dün İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yine ilk yarıda gol atamayan siyah-beyazlılar, 80. dakikada Tello, 85. dakikada da Gökhan Zan'ın golleriyle 2-1 galip geldi ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana ulaştı.



Siyah-beyazlılar, bu sezon geride kalan 22 haftada toplam 35 gol atarken, bunların 19'unu ikinci, 16'sını ise ilk yarılarda kaydetti.