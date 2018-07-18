Kartal, ikinci hazırlık maçında da beraberlikle yetindi

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da, İngiltere Championship takımı Reading'le oynan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, son hazırlık maçını 20 Temmuz Cuma günü Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacak.
Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Weinzöld sahasında yapılan maçta siyah-beyazlılar, sahaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Gary Medel, Fatih Aksoy, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Necip Uysal, Caner Erkin, Mercan Açıkgöz, Aras Özbiliz, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Orkan Çınar oyuna dahil edildi.
2-2'lik beraberlik
Siyah-beyazlı takım 61. Dakikada Ryan Babel ve 75. Dakikada Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş, İngiliz rakibinin 84. dakikada Sam Smith, 90. dakikada ise Mark McNulty'nin attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
12 Temmuz'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşan Beşiktaş sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.