T24 LogoT24 Logo
Spor

KARTAL İBB İLE 8. KEZ İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2011 12:18

-KARTAL İBB İLE 8. KEZ İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 8. randevuya çıkacak. İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçında taraflar 2'şer galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. İki ekip de birbirlerine 7'şer gol attı. Bu arada Beşiktaş, yarınki maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geride kalan 3 maçta da yenemedi. Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibiyle yaptığı maçlardan 2'sinde 1-1 berabere kalırken, 1'ini ise 2-1 yitirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24