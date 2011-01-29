-KARTAL İBB İLE 8. KEZ İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 8. randevuya çıkacak. İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçında taraflar 2'şer galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. İki ekip de birbirlerine 7'şer gol attı. Bu arada Beşiktaş, yarınki maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geride kalan 3 maçta da yenemedi. Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibiyle yaptığı maçlardan 2'sinde 1-1 berabere kalırken, 1'ini ise 2-1 yitirdi.