Kartal hücuma kalktı



Beşiktaş, ligde şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonundan bu yana ilk 7 hafta itibariyle en golcü dönemini geçiriyor.





Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, ilk 7 haftalar itibariyle son 5 yılın en çok gol attığı sezonunu yaşıyor.



Bu sezon 7 haftada rakip fileleri 14 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 19 gol attıkları 2003-04 sezonundan bu yana en golcü dönemini geçiriyor.



Bu sezon 3. haftada golsüz berabere sonuçlanan Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlarda gol atmayı başaran Beşiktaş, 3 karşılaşmada 3'er, 2 maçta 2'şer, 1 maçta da 1 gol kaydetti.



Antalyaspor'u 3-2, Konyaspor'u 2-0, Gaziantepspor'u 3-0, Hacettepe'yi 2-1 ve son olarak da Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen ''Kara kartallar'', Trabzonspor ile golsüz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile de 1-1 berabere kaldı.



SON 5 SEZON

Siyah-beyazlıların ilk 7 haftalar itibariyle son 5 sezonda attığı gol sayıları şöyle:,



2004-05: 12

2005-06: 7

2006-07: 11

2007-08: 8

2008-09: 14

