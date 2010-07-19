-KARTAL, HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, bu akşam yapacakları antrenmanla Vikingur maçı hazırlıklarını sürdürecek. -6 EKSİK- Beşiktaş, Vikingur maçı hazırlıklarını 6 futbolcusundan yoksun gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek, Rıdvan Şimşek ile sağ dizinde ağrıları bulunan Fabian Ernst, izinli olan Filip Holosko ve Rodrigo Tello antrenmana katılmadı. Holosko ve Tello'nun 23 Temmuz Cuma günü takıma katılacakları ve antrenmanlara çıkacakları bildirildi. -YOLCULUK ÇARŞAMBA GÜNÜ- Beşiktaş, 22 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Vikingur maçı için Faroe Adaları'na 21 Temmuz Çarşamba günü gidecek. Çarşamba sabahı özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a geçecek olan siyah-beyazlılar, buradan da başka bir uçakla Faroe Adaları'na aktarma yapacak. Faroe Adaları'ndaki havalimanı pistinin küçük olması nedeniyle siyah-beyazlıların İstanbul'dan direkt olarak adaya gidemediği ve aktarma yapmak zorunda kaldığı bildirildi.