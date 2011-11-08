Kartal Guti’yle vedalaştı

T24 -

'Artık taraftarım'

Fernandes etkilenir mi?

Çok isabetli bir karar

Vatan gazetesinin haberi şöyle:Guti Hernandez.. Real Madrid’deki kariyerini noktalayıp, geçen sezonun başında Beşiktaş’ı seçen İspanyol yıldız.. Hani ‘Guti Beşiktaş’ta’ dendiğinde ‘Hadi oradan’ cevabı verdiğimiz, İstanbul’da gördüğümüzde de taraflı tarafsız maçlarına koştuğumuz o futbol fenomeni.. Ve 35 yaşındaki Guti, Beşiktaş yönetimiyle karşılıklı olarak anlaşarak İstanbul’daki kariyerini sonlandırdı.Önceki gün teknik direktör Carlos Carvalhal’in 4-2 kaybedilen G.Birliği maçının kadrosuna kendisini almaması ve araya da milli takımlar arası girmesinden dolayı ülkesi İspanya’ya giden Guti’nin bundan önce yönetimle görüşüp, dostane biçimde ayrılığa karar verdiği öğrenildi.İki taraf adına da olumlu karşılanan bu karar, siyah-beyazlı yöneticiler tarafından da doğrulanırken, arada hiçbir soğukluğun olmadığını ve medeni bir ayrılık yaşandığı öğrenildi. Yılda 2.7 milyon Euro kazanan İspanyol yıldızın tüm alacaklarının ödeneceği ve kontratının da karşılıklı olarak feshedileceği bildirilirken, resmi açıklama kısa bir süre içinde yapılacak.İstanbul'dan ayrılmadan önce siyah-beyazlı futbolcularla vedalaşan Guti Hernandez, arkadaşlarına “Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi çok seviyorum. İstanbul’da çok iyi arkadaşlarım var. Kimseye kırgın değilim. Profesyonel yaşamda bu tip durumlar var. Geçen sezon 20 yıl oynadığım Real Madrid’den de ayrılmıştım. Beşiktaş’a daha fazla katkı yapmak isterdim. Ama kadroya giremeyince hem ben hem kulübüm zarar görüyordu. Beşiktaş’a bundan sonraki süreçte taraftar olarak yardım edeceğim. Kadro gerçekten çok iyi. Beşiktaş’ın bu sezon şampiyon olacağına ve Avrupa’da iyi noktaya geleceğine inanıyorum. En çok Beşiktaş taraftarını özleyeceğim. Ayrılsam da Beşiktaş’ın maçlarına hayatım boyunca zaman buldukça gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Bilindiği gibi Guti, geçtiğimiz sezon sonunda R.Madrid’den bonservissiz alınmış ve hem Türkiye’de hem de dünya basınında bu büyük transfer geniş yer bulmuştu.Beklenen oldu. Çünkü Guti, defalarca uyarılmasına rağmen, düzelmek yerine futboldan uzaklaşan bir özel yaşamı tercih etti. Guti’nin İstanbul macerasının bu şekilde sonuçlanmasında ben yönetim ve teknik kadronun da yanlışları olduğunu düşünüyorum ama asıl yanlış bizatihi bu oyuncunun yaşam tarzı ve tercihlerindeki ısrarı oldu. İspanyol yıldız, kulübün ve taraftarın verdiği değeri ve aldığı paranın karşılığını veren bir tutum içinde olmadı. Şimdi beklenen özel yaşantısındaki yakın arkadaşı Fernandes’in bu vedadan nasıl etkileneceği. (Murat ÇELİK)Guti geldiğinde, herkesin takdirini kazanmıştı. Futboluyla yalnız Beşiktaşlılar’a değil herkese keyif verdi. ‹yiye gideceğine, kötüye gidiyordu. Futboluyla konuşulması gereken Guti, özel hayatıyla daha çok konuşuluyordu. İlk önce 11’e daha sonra da 18’e alınmamaya başladı. Bu Guti’nin hevesini azalttı. Ve Guti artık Beşiktaş’a fayda yerine zarar vermeye başladı, yönetim de zararın neresinden dönersen kârdır mantığıyla Guti ile yolları ayırma karar› aldı. Bence son derece isabetli bir karar.