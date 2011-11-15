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Spor

Kartal, Guti ile yollarını ayrıldı İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2011 17:10

-Kartal, Guti ile yollarını ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcusu Guti Hernandez'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Gutierrez Hernandez ile aramızdaki mevcut sözleşme, futbolcunun kalan alacaklarına istinaden 1.400.000 avro ödenmek suretiyle, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir'' denildi. Takımın izinli olduğu dönemde İspanya'ya gidip dönmeyen Guti, bu sezon Beşiktaş'ta çok az maçta yer alma fırsatı bulmuştu.

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