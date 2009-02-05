Kartal güle oynaya turladı

'Ich liebe dich Fabe'





BEŞİKTAŞ: 3 - ANTALYASPOR: 1

MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

Beşiktaş, Bobo, İbrahim Üzülmez ve Serkan Özkan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan siyah beyazlılar, yarı final vizesi aldı.Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı girdi. 3. dakikada Bobo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, bu dakikadan sonra da rakip kalede önemli pozisyonlar üretti.Mağlup duruma düştükten sonra tur atlama umudu daha da azalan Antalyaspor, savunmada önemli hatalar yaptı.Konuk ekibin savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, 15. dakikada İbrahim Üzülmez ile farkı 2'ye çıkarttı.Golden 3 dakika sonra Beşiktaş kalesine etkili gelen Antalyaspor, Ahmet Kuru'nun topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi.Rakibinin savunmasını aşmakta zorlanmayan Beşiktaş, rahat bir oyun sergilediği maçın 36. dakikasında Serdar Özkan'ın topu ağlarla buluşturmasıyla 3-1 öne geçti.Kalan sürede başka gol olmazken, ilk devre 3-1 ev sahibi Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitti.Karşılaşmanın ikinci yarısında skor avantajı ile birlikte çok rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi.İlk yarıdaki farklı skorun ardından tur atlama şansını mucizelere bırakan Antalyaspor, siyah beyazlıların filelerini havalandırmayı başaramadı.Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrılırken, siyah beyazlılar Sİvasspor ve Ankaraspor'la birlikte adını yarı finale yazdırdı.Beşiktaş'ta transferin son gününde takıma katılan ve önceki gün İstanbul'a gelen Alman futbolcu Fabian Ernst, Antalyaspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkan Ernst'e, siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Alman futbolcuyu tribünlere çağırıp, Almanca ''Ich liebe dich Fabe'' (Seni seviyorum Fabe) diye bağırdı. Ayrıca taraftarlar, kaleci Rüştü'den, Ernst'i tribünlere getirmesini istedi. Rüştü de Ernst'i alarak tribünlerin önüne götürdü.Stat: BJK İnönüHakemler: Bülent Yıldırım, Gökhan Memişoğlu, Mustafa SönmezBeşiktaş: Hakan, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Gökhan, İbrahim Üzülmez, Erkan, Uğur, Ernst, Serdar Özkan, Holosko, BoboAntalyaspor: Fevzi, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Kamber, Zitouni, Volkan, Korhan, Abdullah, AhmetGoller: Dk. 3 Bobo (penaltıdan), Dk. 15 İbrahim Üzülmez, Dk. 36 Serdar Özkan (Beşiktaş), Dk. 18 Ahmet (Antalyaspor)Sarı Kart: Dk. 3 Uğur (Antalyaspor)2. dakikada sağdan yapılan ortada, ceza alanı içinde Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza alanı dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Bobo sert vurdu. Konuk takım kaptanı Uğur, ceza alanı içinde topa elleriyle müdahale edince, hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 3. dakikada penaltı atışını kullanan Bobo, meşin yuvarlağı Fevzi'nin sağından filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.10. dakikada Bobo, kendi yarı alanından, rakip savunmanın arkasına sarkan Holosko'ya pas verdi. Meşin yuvarlağı bir süre taşıyan Holosko, ceza alanı içinde kaleci Fevzi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedince kötü vurdu ve kaleci topu kornere çeldi.14. dakikada Uğur'un savunmanın üzerinden aşırttığı topu ceza alanı içi sağ çaprazında yakalayan Holosko, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.15. dakikada Serdar Özkan'ın pasında, Uğur'dan önce topa sahip olan İbrahim Üzülmez, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin bacaklarının arasından filelere gitti: 2-018. dakikada Korhan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Zitouni'nin kafasından seken topla altıpasta buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-127. dakikada Zitouni, sağ çaprazdan mükemmel vurdu, kaleci Hakan aynı güzellikte topu doksan tabir edilen bölümden çıkardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.36. dakikada Bobo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar Özkan, kaleci Fevzi'nin ileri çıktığı anda güzel bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-145. dakikada Bobo'nun ara pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Erkan'ın sert şutunda, kaleci Fevzi meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.Gollü geçen karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 3-1 önde kapadı.55. dakikada sol kanattan topla ceza alanına giren Serdar Özkan, çaprazdan sert vurdu, ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta çıktı.64. dakikada Uğur ile verkaça giren Bobo, rakibinden güzel bir hareketle kurtardığı topa ceza alanı içinde etkisiz bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak kalecide kaldı.79. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Üzülmez, son çizgide pas vermek yerine kaleye vururken, meşin yuvarlak kaleci Fevzi'nin ayaklarından kornere gitti.80. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Fevzi, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.84. dakikada Tello'nun pasında topla buluşan Uğur, Yalçın'dan kurtardığı topa, ceza alanına girdiği anda dönerek sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.İlk yarısı çok gollü geçen maçın ikinci yarısında iki ekip etkisiz kalınca, pozisyon az oldu ve karşılaşmayı 3-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, rakibini eleyerek yarı finale yükseldi.