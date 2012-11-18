Kartal geleneği sürdürdü, hayalleri söndürdü

Beşiktaş, tam 12 yıldır deplasmanda yenilmediği Medical Park Antalyaspor’u, bu kez 5-3'le geçti ve rakibinin liderlik hayallerine son verdi.

Büyük bir çekişme sahne olan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı Beşiktaş, Almeida(3), Olcay ve Fernandes'in attığı gollerle 5-3 kazandı.

Lider Galatasaray’ın 3 puan kaybettiği haftada sahadan yenilgiyle ayrılan M.P. Antalyaspor zirveyi devralma şansını kullanamadı. 12 yıldır deplasmanda Antalyaspor'a yenilmeyen Beşiktaş bu sonuçla geleneği sürdürdü ve rakibinin liderliğe yükselmesine izin vermedi.

6 hafta aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan M.P. Antalyaspor 22 puanda kalırken, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise 19 puana yükseldi.

M.P. Antalyaspor sahaya Hakan Arıkan, Deniz Barış, Emre Güngör, Ali Tandoğan, Ergün Teber, Ismail Aissati,Uğur İnceman, İbrahim Dağaşan, Lamine Diarra, Isaac Promise ve Tita ilk 11'i ile çıkarken; Beşiktaş ise, Allan Mcgregor, İbrahim Toraman, Ersan Adem Gülü, Manuel Fernandes, Olcay Şahan, Uğur Boral, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Akgün, Hugo Almeida ve Filip Holosko 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Hakemin başlangıç düdüğünü çalmasıyla birlikte oyunu rakip kaleye yıkmaya çalışan siyah beyazlılar, 6. dakikada golü buldu. Mehmet Akgün’ün ceza sahası içine yaptığı ortada Alemida boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu M.P. Antalyaspor ağlarına gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra M.P. Antalyaspor daha fazla ileri çıkmaya başlarken, Beşiktaş daha kontrollü bir oyun tercih etti. Siyah beyazlıların savunmasına zor anlar yaşatan ev sahibi takım rakibine cevap vermekte gecikmedi.

M. P. Antalyaspor’da 21. dakikada sahneye çıkan Isaac Promise, attığı golle skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yerden gelen topa gelişine vuran Promise, rakip fileleri havalandırdı: 1-1.

Skora denge gelmesinin ardından M.P. Antalyaspor rakip kaleye etkili gelmeye devam etti. Ev sahibi takım yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, kendi sahasından hızlı çıkarak pozisyon arayan Beşiktaş 43. dakikada yeniden öne geçti.

Çalımlarla ceza sahası içine giren Fernandes, arka direğe orta yaptı. Boş pozisyondaki Almeida düzgün bir zamanlama ile kafa vuruşunu yaparak takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmazken, Beşiktaş soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Maçın ikinci devresine de Beşiktaş çok hızlı girdi. Siyah beyazlılar 47. dakikada skoru 3-1’e getirdi. Holosko’nun ceza sahasına sol kanattan verdiği pasla Olcay topla buluştu. Olcay bekletmeden şutunu çekti ve top ağlara gitti: 1-3.

Ancak Beşiktaş’ın gol sevinci fazla uzun sürmedi. Ev sahibi takımda 50. dakikada Diarra, kaleci McGregor’u mağlup ederek skoru 3-2’yaptı ve farkı yeniden 1’e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Diarra, kaleci McGregor’un üzerinden topu ağlara gönderdi.

Bütün riskleri alarak Beşiktaş kalesine yüklenme devam eden M.P. Antalyaspor savunmada önemli açıklar vermeye başladı. Ev sahibi takım siyah beyazlıların kalesinde önemli fırsatlar yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Ev sahibi takımın yaptığı pas hatalarının ardından kendi sahasından hızlı çıkan Beşiktaş, 69. dakikada birkez daha sahne alarak rakip fileleri havalandırdı ve hat-trick yaparak skoru 4-2’ye getirdi. Ceza sahası içinde Olcay, topu Almeida’nın önüne bıraktı. Almeida vuruşunu yaparak hat-trick yaptı.

Farkın 2’ye çıkmasına rağmen oyundan kopmayan M.P. Antalyaspor, siyah beyazlıların kalesine yüklenmeye devam etti. Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan ev sahibi takım, 83. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile skoru 4-3’e getirdi ve yeniden umutlandı.

Diarra’nın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada boş pozisyonda topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, vuruşunu yaparak golünü kaydetti. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim ise Beşiktaş'ta Fernandes oldu. 90 artı 4. dakikada M.P. Antalyaspor ağlarını havalandıran Portekizli futbolcu, skoru 5-3 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş rakibini deplasmanda 5-3’lük sonuçla mağlup etti.