-KARTAL GALİBİYETE KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Kardemir Karabükspor önünde 3 puanı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisiyle ligdeki ''17'de 17'' hedefinde erken fire veren siyah-beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor karşısında galip gelerek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Cezalı teknik direktörü Bernd Schuster'den yoksun siyah-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Aurelio'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ersan, sakatlıkları süren Guti, Cenk ve Nihat yarınki maçta forma giyemeyecek. İki takımı İstanbul'da 13 yıl sonra karşı karşıya getirecek maç Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi 31 puanlı Beşiktaş 5, 25 puanlı Kardemir Karabükspor ise 11. sırada bulunuyor.