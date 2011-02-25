-KARTAL GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş Futbol Takımı, son dönemde galibiyete hasret kaldı. Son 4 resmi maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, 5 maçtır rakiplerini yenemiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da, Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 yenen Beşiktaş, daha sonraki 5 maçında galip gelemedi. Bu kötü dönemde Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22. hafta itibariyle 18 puan gerisine düşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2. turda veda etti. Siyah-beyazlı ekibin galibiyete hasret kaldığı son 5 resmi maçı şöyle: /* Organizasyon Maç Sonuç ------------------- ----------------------------- ----- Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1 Spor Toto Süper Lig Ankaragücü-Beşiktaş 1 - 0 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Dinamo Kiev 1 - 4 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 4 UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev-Beşiktaş 4 - 0 */