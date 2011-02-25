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Spor

KARTAL GALİBİYETE HASRET İSTANBUL (A.A)

25 Şubat 2011 14:02

-KARTAL GALİBİYETE HASRET  İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş Futbol Takımı, son dönemde galibiyete hasret kaldı. Son 4 resmi maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, 5 maçtır rakiplerini yenemiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da, Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 yenen Beşiktaş, daha sonraki 5 maçında galip gelemedi. Bu kötü dönemde Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22. hafta itibariyle 18 puan gerisine düşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2. turda veda etti. Siyah-beyazlı ekibin galibiyete hasret kaldığı son 5 resmi maçı şöyle: /*   Organizasyon                      Maç                  Sonuç -------------------    -----------------------------     ----- Spor Toto Süper Lig    Beşiktaş-Kardemir Karabükspor     1 - 1 Spor Toto Süper Lig    Ankaragücü-Beşiktaş               1 - 0 UEFA Avrupa Ligi       Beşiktaş-Dinamo Kiev              1 - 4 Spor Toto Süper Lig    Beşiktaş-Fenerbahçe               2 - 4 UEFA Avrupa Ligi       Dinamo Kiev-Beşiktaş              4 - 0 */

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