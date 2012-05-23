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Spor

Kartal finale uçtu

Final serisinde 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Beşiktaş Milangaz, Beko Basketbol Ligi play-off'unda finale adını yazdıran ilk takım oldu

23 Mayıs 2012 02:39

 

Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Milangaz, Galatasaray Medical Park'ı 84-73 yendi ve adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Siyah-beyazlı ekipte 24 sayı ile oynayan Hawkins ve 23 sayı kaydeden Arroyo, maçın yıldızı oldu.
 
Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Milangaz, Galatasaray Medical Park'ı 84-73 yendi ve adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Siyah-beyazlı ekipte 24 sayı ile oynayan Hawkins ve 23 sayı kaydeden Arroyo, maçın yıldızı oldu.
 
Mücadelenin ilk çeyreği, büyük bir çekişmeyle başladı. Bu maçı kazanıp, seriyi 5. maça taşımak isteyen Galatasaray Medical Park, ilk bölümde daha organize olan taraftı. Fakat Galatasaray'ın her hamlesine karşılık vermeyi başaran Beşitaş Milangaz, skora tutunmayı başardı.
 
İlk çeyreğin son dakikalarında yeniden toparlanan Galatasaray, maçın 1. periyodunu 22-18 önde geçti.
 
Maçın ikinci çeyreğinde ise Galatasaray Medical Park, üst üste bulduğu basketlerle farkı açmayı başardı. Beşiktaş Milangaz karşısında pota altını kullanan ve kolay sayılar üreten sarı-kırmızılı takım, farkı da 10 sayıya kadar çıkardı.
 
Ev sahibi Beşiktaş, çeyreğin sonunda tekrar toparlanda ve rakibine cevap verdi. Ancak Galatasaray Medical Park, rakibinin bu geri dönüşüne rağmen ilk yarıyı 41-35 önde tamamladı.
 
İkinci çeyrekteki senaryonun bir benzeri de maçın 3. periyodunda yaşandı. Yine çeyreğin başında çok iyi oynayan ve farkı artıran Galatasaray olurken, çeyrek sonunda toparlanıp farkı eriten Beşiktaş Milangaz oldu. Son çeyreğe ise Galatasaray Medical Park'ın 59-58 üstünlüğü ile geçildi.
 
Son periyot ise ilk dakikadan itibaren büyük bir heyecana sahne oldu. Maç boyunca geriden gelen Beşiktaş Milangaz, özellikle maçın son bölümlerinde skorda öne geçmeyi başardı. Bitime 2 dakika kala Luksa Andric'in aldığı teknik faulun ardından Beşiktaş, 75-71 öne geçmeyi başardı.
 
Maçın son bölümünde Cevher ve Ender'in dış atışlarında da skor üretemeyen Galatasaray Medical Park, Beşiktaş Milangaz'ın yakaladığı 13-0'lık serinin ardından adeta teslim oldu ve Beşiktaş, maçı 84-73 kazandı.

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