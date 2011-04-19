-KARTAL FİNAL MÜCADELESİNDE İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. Mücadelede Müftüoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Serdar Akçer yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak. İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanarak büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, deplasmanda da bu avantajını koruyarak finale çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Guti Hernandez'in Gaziantep deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Ekrem Dağ ise teknik heyetin görev vermesi halinde yarı final maçında oynayabilecek. -TORAMAN VE HILBERT CEZA SINIRINDA- Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ile Alman futbolcu Roberto Hilbert, sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda üçer sarı kartları bulunan iki futbolcu, Gaziantepspor karşısında sarı kart görmeleri helinde takımlarının finale çıkması durumunda forma giyemeyecek. -KUPADA 15. KEZ FİNALİN EŞİĞİNDE- Bu sezon 49.'su düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, İstanbul'da 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda 15. kez finale yükselecek. Kupanın 48 yıllık geçmişinde daha önce 14 kez finalde mücadele eden siyah-beyazlılar, kupayı 8 kez müzesine götürdü. ''Kara Kartallar'', turu geçmesi durumunda, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale yükselme başarısını gösterecek. Beşiktaş, en son 2008-2009 sezonunda, İzmir'deki kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek, sezonu çifte kupayla kapatmıştı.