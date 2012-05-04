Kartal, Fener'in şampiyonluk yoluna taş koydu!

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş, İnönü'de konuk ettiği Fenerbahçe'yi Almeida'nın tek golüyle 1-0 mağlup etti ve rakibinin liderlik şansına taş koydu. Fenerbahçe, bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Şampiyonluk Grubu'nda 4. haftanın ardından Galatasaray, 46 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 43 puanda kaldı ve rakibi ile arasındaki puan farkının 3'e yükselmesine engel olamadı.

Ezeli rekabette bir ilk

Beşiktaş, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe derbisiyle bu sezon 4. kez Fiyapı İnönü Stadı'nda cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarların karşısına çıktı. Lig tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki bir derbi maçı ilk kez sadece kadın ve çocuk taraftarlar izledi.

Taraftar yalnız bırakmadı

Tribünlerde yer alan 20 bini aşkın kadın ve çocuk taraftar, derbi maçta takımlarına destek verdi.

Rüştü'nün yerine Cenk

Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçtan sonra sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK tarafından 1 maç ceza verilen Rüştü Reçber, Fiyapı İnönü Stadı'ndaki maçta takımdaki yerini alamadı. Rüştü'nün yerine kaleyi Cenk Gönen korudu.

Almeida'nın cezası bitti

Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Hugo Almeida, Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini aldı. Almeida, Edu'nun yerine forvette görev aldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dostluk yemeği

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyelerine bir dostluk yemeği verdi. Orman, yemekte Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir'e bir plaket verdi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımına alkış

Karşılaşma öncesinde Willi Brinckmann Kupası'nı kazanan Tekerlekli Basketbol Takımı oyuncu ve teknik heyeti statta şampiyonluk turu attı. Kadın ve çocuk taraftarlar, tribünleri kupalarıyla dolaşan oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Alex-Volkan ilk 11'de

Fenerbahçe'de kaptan Alex ve kaleci Volkan Demirel, Beşiktaş ile yapılan derbi maçta ilk 11'de oynadılar. Beşiktaş ile Kadıköy'de yapılan maçta sol dizinden sakatlık geçiren Volkan, sakatlığı geçmemesine rağmen kritik maçta oynamak isteyince, sağlık ekibinin özel hazırlığıyla derbide forma giydi.

Emre Belözoğlu yedekte

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun hakkında verdiği idari tedbir kararını kaldırmasının ardından derbide oynaması için engeli kalmayan Emre Belözoğlu, siyah-beyazlı ekibe karşı yedekler arasında yer aldı.