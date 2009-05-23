'Kartal' evinde iyi, 'Aslan' deplasmanda kötü



Beşiktaş bu sezon BJK İnönü Stadı'nda oynadığı 16 lig maçında 11 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet alırken, Galatasaray deplasmanlarda bu sezon 16 maçta 7 galibiyet 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.



Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın yapılacak sezonun son derbisi öncesi, ev sahibi, şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon BJK İnönü Stadı'ndaki 16 maçın 11'ini kazandı. Zirve yarışının uzağında kalan konuk Galatasaray ise deplasmanlardaki 16 maçın 7'sini galip tamamladı.



BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA PERFORMANSI



Kendi evinde bu sezon 16 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonrası 36 puan topladı.



BJK İnönü Stadı'nda 27 gol atıp, 11 gol yiyen ''Kara Kartallar'', Ankaraspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi, Sivasspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve Bursaspor ile (0-0) berabere kaldı. İç saha puan cetvelinde 39 puanlı Sivasspor'un ardından, Fenerbahçe ile birlikte ikinci sırayı paylaşan Beşiktaş, kendi evindeki 16 maçtan sadece Bursaspor filelerini havalandıramazken, 9 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'deki 27 golü 13 ayrı futbolcu paylaşırken, 5 gol atan Nobre, en golcü isim olarak ön plana çıktı.





GALATASARAY'IN DEPLASMAN PERFORMANSI



Derbi maçta rakip sahada mücadele edecek Galatasaray ise Turkcell Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 lig maçına çıkarken, 7 kez galip geldi, 6 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı. Rakip sahalarda toplam 21 gol atıp, 19 gol yiyen ''Cim Bom'', 24 puan toplarken, dış saha puan cetvelinde averajla 4. sırada yer alıyor.



Son deplasman maçında ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hacettepe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, 16 rakip saha maçının 7'sini gol yemeden tamamlarken, 6 maçta ise gol yollarında suskun kaldı. Galatasaray'ın deplasmanlardaki 21 golünü 6 futbolcu paylaşırken, Baros, 10 golle rakip sahalardaki en golcü isim oldu.



Öte yandan yarın oynanacak derbi maç öncesinde iki takımda toplam 10 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta 6, Galatasaray'da ise 4 futbolcu derbide sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve sezonu bir hafta erken kapatacak.

Beşiktaş'ta Cisse, İbrahim Üzülmez, Tello, Yusuf, Nobre ve Holosko, Galatasaray'da ise Arda, Lincoln, Emre Aşık ve Nonda sarı kart cezası sınırında olan oyuncular.



