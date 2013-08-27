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Spor

Kartal, Erciyes'te zirveye uçtu 4-2

Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Beşiktaş'ın gollerini Fernandes, Gökhan Töre, Escude ve Almeida kaydederken, Kayseri Erciyesspor'un gollerini Vleminckx ve Yasin attı

27 Ağustos 2013 02:53

Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Siyah beyazlılar iki kez geriye düştüğü maçta rakibini her seferinde yakaladı ve 2. yarıda farkı açarak 3 puana ulaştı.

Beşiktaş'ın gollerini Fernandes, Gökhan Töre, Escude ve Almeida kaydederken ev sahibi Kayseri Erciyesspor'un gollerini Vleminckx ve Yasin attı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Erciyesspor'dan Azofeifa ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk hafta Trabzonspor'u 2-0 yenen siyah beyazlılar bu galibiyetle beraber 6 puanla liderliğe de oturdu. Kara Kartal en son şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Kayseri Erciyesspor 2-4 Beşiktaş
 

GOL: DK.11 Vleminckx (Pen.) DK.40 Yasin / DK.23 Fernandes, DK.50 Gökhan, DK.64 Escude, DK.88 Almeida

Maçın ayrıntıları

-Gol... Oğuzhan'ın harika pasında Almeida topu kalecinin altından ağlara gönderdi ve farkı da 2'ye çıkardı.

-Gol... Fernandes'in kullandığı serbest atışta Escude şık bir kafa vuruşuyla golü buldu.

-Gol...Beşiktaş 2. yarıya golle başladı. Gökhan Töre topu sürerek ceza yayına yaklaştı ve şutunu çekti. Top Erciyesspor ağlarıyla buluştu.

-Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş'ta kaleye Cenk geçti. İlk yarıda ikili mücadelede başına darbe alan kaleci Tolga tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

-Karşılaşmada ilk yarı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

-Gol... Ersan'ın hatalı geri pasında araya giren Yasin güzel bir plaseyle takımını tekrar öne geçirdi.

-Gol.. Beşiktaş beraberliği yıldız oyuncusu Fernandes ile sağladı. Ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çeken Fernandes uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi.

-Gol.. Atiba'nın Yasin'e yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi. Vleminckx penaltıyı gole çevirdi...

-Gökhan'ın sağdan ortasına ikinci direkte Almeida kafayla vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

-Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

Kayseri Erciyespor: Bojan - Cem Can, Fazlı, Mangane, Ekrem - Mandjeck, Arauz, Serkan Atak, Yasin, Azofeifa - Vleminckx

Beşiktaş: Tolga - Serdar, Sivok, Escude, Ersan - Gökhan, Veli, Ferdandes, Olcay, Atiba - Almeida

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