-Kartal eli boş dönüyor STOKE ON TRENT (A.A)- 30.09.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında İngiltere'nin Stoke City'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın 13. dakikasında Quaresma, Necip'den aldığı topu bekletmeden sağdan ceza alanına giren Hilbert'e bıraktı. Alman oyuncu ceza alanı içinde çaprazdan ayağının dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 Bu golden iki dakika sonra Etherington'un yine soldan kullandığı korner atışında Shawcross'dan seken topu altı pasta önünde bulan Crouch, meşin yuvarlağı filelere attı ve takımına 1-1'lik beraberliği sağladı. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle sona erdi. Maçın sonları yaklaşırken kazanılan penaltı atışını 78. dakikada gole çeviren Walters takımını Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca Stoke City, Beşiktaş'ı mağlup etti. - Carvalhal: "sahadaki en iyi takım kazanamadı" - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısının başında, Stoke City'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, ''Ancak, sahadaki en iyi takım kazanmadı'' dedi. Mücadelenin hakemlerini eleştiren Portekizli çalıştırıcı, rakibin kazandığı penaltının şüpheli olduğunu, kendilerine ise penaltının verilmediğini dile getirdi. Carlos Carvalhal, Stoke City kenar yönetimi ile olan diyaloglarının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti: ''Stoke City'liler bazı pozisyonlarımızı vakit geçirme olarak değerlendirdi. Ben de onlara beraberlikten memnun olmadığımı söyledim. Bu nedenle maçı durdurmadığımızı belirttim. Mücadeleden ve bazı darbelerden dolayı oyuncuların yüzü kıpkırmızı. Rüştü ve Egemen gerçekten sakatlandıkları için yerde kaldılar. Biz kazanmak istiyorduk.''