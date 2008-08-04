Kartal dört köşe

Tempo24-



Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Bobo, eski F.Bahçeli Serdar Kulbilge'yi 17. dakikada mağlup etti.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Kocaelispor'la oynadı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon lige yeniden 'merhaba' diyen Körfez ekibi karşısında farklı galip gelerek UEFA Kupası ve lige hazır olduğunu gösterdi: 4-0.



Hafif sakatlıkları bulunan Cisse, Holosko ve Nobre gibi oyunculardan yoksun olarak sahaya çıkan Beşiktaş'ta, değişmeyen tek şey Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yerleştirmeye çalıştığı çift ön liberolu sistemdi. İlk golü 7. dakikada köşe vuruşu organizasyonu ile bulan Kartal, duran top çalışmasının da sonucunu aldı. Schalke maçında Zapotocny'nin attığı golün bir benzerini bu sefer Tomas Sivok kaydetti: 1-0. Kocaelispor'un dağınıklığından iyi yararlanan Bobo, 17'de kaleci Serdar Kulbilge'nin altından topu ağlara gönderdi: 2-0.



Yeşil-Siyahlılar, Kartal'ı orta alanda durdurmayı başaramayınca skor Delgado'nun dokunuşuyla 3-0'a geldi. İkinci yarıda Sağlam, genç oyunculara şans verirken futbolcuların oyun disiplinine tam olarak uyması dikkatlerden kaçmadı. Tuna Üzümcü'nun attığı gol de takipçiliğin sonucuydu. Rakipten dönen topu tamamlayan Tuna, skoru belirledi: 4-0. Beşiktaş, yarın İstanbul'a dönecek. Bu arada kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman, bugün açıklama yapacak. BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR: 4 - 0



STAT: Bad Waltersdorf



BEŞİKTAŞ: Rüştü 5 (dk. 73 Erdem 4), Serdar Kurtuluş 7, Sivok 7 (dk. 68 Emre 4), Zapotocny 6 (dk. 46 Tuna 6) , Tello 6 (dk. 46 Seriç 6), Aydın 7 (dk. 68 Sezer 5), Ali Tandoğan 5, Serdar Özkan 5 (dk. 68 Batuhan 4), Uğur İnceman 7 (dk.46 Necip 6), Delgado 8 (dk. 46 Mehmet Sedef 5), Bobo 8 (dk.46 Can 5)



KOCAELİSPOR: Serdar Kulbilge 4 (dk. 46 Kılıçarslan 5), Tutoriç 4, Ufuk 4, Serkan 4 (dk. 46 Semavi 4), Andjelkoviç 4, Hamza 5 (dk.77 Berkay 3), Nzekou Ngueneheu 4 (dk. 55 Özgür 4), Serdar Topraktepe 4 (dk. 46 Adem 5), Musa Büyük 5, Taner 5 (dk.82 Muhammed 3), Jestroviç 4 (dk.46 Ahmet Dursun 4)



GOLLER: Dk.7 Sivok, dk.17 Bobo, dk.45,dk Delgado, dk. 84 Tuna Beşiktaş



HAKEMLER: Rene Eistner 6, Bernd Eigler 6, Richard Hübler 6