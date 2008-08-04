T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal dört köşe

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında lige yeniden 'merhaba' diyen Körfez ekibiyle karşılaştı ve lige hazır olduğunu gösterdi: 4-0

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Bobo, eski F.Bahçeli Serdar Kulbilge'yi 17. dakikada mağlup etti.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını Süper Lig takımlarından Kocaelispor'la oynadı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon lige yeniden 'merhaba' diyen Körfez ekibi karşısında farklı galip gelerek UEFA Kupası ve lige hazır olduğunu gösterdi: 4-0.

Hafif sakatlıkları bulunan Cisse, Holosko ve Nobre gibi oyunculardan yoksun olarak sahaya çıkan Beşiktaş'ta, değişmeyen tek şey Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yerleştirmeye çalıştığı çift ön liberolu sistemdi. İlk golü 7. dakikada köşe vuruşu organizasyonu ile bulan Kartal, duran top çalışmasının da sonucunu aldı. Schalke maçında Zapotocny'nin attığı golün bir benzerini bu sefer Tomas Sivok kaydetti: 1-0. Kocaelispor'un dağınıklığından iyi yararlanan Bobo, 17'de kaleci Serdar Kulbilge'nin altından topu ağlara gönderdi: 2-0.

Yeşil-Siyahlılar, Kartal'ı orta alanda durdurmayı başaramayınca skor Delgado'nun dokunuşuyla 3-0'a geldi. İkinci yarıda Sağlam, genç oyunculara şans verirken futbolcuların oyun disiplinine tam olarak uyması dikkatlerden kaçmadı. Tuna Üzümcü'nun attığı gol de takipçiliğin sonucuydu. Rakipten dönen topu tamamlayan Tuna, skoru belirledi: 4-0. Beşiktaş, yarın İstanbul'a dönecek. Bu arada kadro dışı bırakılan İbrahim Toraman, bugün açıklama yapacak. BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR: 4 - 0

STAT: Bad Waltersdorf

BEŞİKTAŞ: Rüştü 5 (dk. 73 Erdem 4), Serdar Kurtuluş 7, Sivok 7 (dk. 68 Emre 4), Zapotocny 6 (dk. 46 Tuna 6) , Tello 6 (dk. 46 Seriç 6), Aydın 7 (dk. 68 Sezer 5), Ali Tandoğan 5, Serdar Özkan 5 (dk. 68 Batuhan 4), Uğur İnceman 7 (dk.46 Necip 6), Delgado 8 (dk. 46 Mehmet Sedef 5), Bobo 8 (dk.46 Can 5)

KOCAELİSPOR: Serdar Kulbilge 4 (dk. 46 Kılıçarslan 5), Tutoriç 4, Ufuk 4, Serkan 4 (dk. 46 Semavi 4), Andjelkoviç 4, Hamza 5 (dk.77 Berkay 3), Nzekou Ngueneheu 4 (dk. 55 Özgür 4), Serdar Topraktepe 4 (dk. 46 Adem 5), Musa Büyük 5, Taner 5 (dk.82 Muhammed 3), Jestroviç 4 (dk.46 Ahmet Dursun 4)

GOLLER: Dk.7 Sivok, dk.17 Bobo, dk.45,dk Delgado, dk. 84 Tuna Beşiktaş

HAKEMLER: Rene Eistner 6, Bernd Eigler 6, Richard Hübler 6

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24