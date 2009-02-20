Kartal deplasmanda uçamıyor

Beşiktaş bugünkü Gaziantepspor maçı öncesi ligde son deplasman galibiyetini 4 ay önce aldı. Siyah-beyazlılar 9 dış saha maçında 17 puan bıraktı.



Turkcell Süper Lig'de bugün deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu sezon ligde uzun süredir rakip sahada maç kazanamıyor.



Deplasmanlarda galip gelmekte oldukça zorlanan siyah-beyazlılar, lig maçlarında rakip sahadaki son galibiyetini, 19 Ekim 2008 tarihinde, Mustafa Denizli'nin göreve başladığı 7. haftada Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek elde etti.



Bu maçın ardından ligde deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan 3'ünü yitiren, 2'sinde berabere kalan Beşiktaş, tam 4 aydır galibiyet yüzü görmedi.



Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon yaptığı 9 deplasman maçından sadece 2'sini kazanırken, 3'ünü yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.



Rakip sahadaki lig maçlarında toplam 10 gol atan ''Kara Kartallar'', kalelerinde ise 11 gol gördü.



GAZİANTEPSPOR İLE 46. KEZ



Beşiktaş ile Gaziantepspor, bugün lig tarihinde ise 46. karşılaşmalarına çıkacak.



İki takım arasında 1979-80 sezonunda başlayan rekabette, bugüne dek 45 lig maçı yapıldı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 23'ünü kazanırken, 9'unu yitirdi, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Gaziantepspor 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.



İki ekip arasında Gaziantep'te yapılan lig maçlarında her iki takımın da 6'şar galibiyeti bulunuyor. Gaziantep'te yapılan 22 maçtan 10'u da beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Beşiktaş 18, Gaziantepspor ise 17 gol attı. İki takım arasında geçen sezon Gaziantep'te yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.



Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında son 6 sezonda da yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor'a deplasmanda en son 2001-2002 sezonunda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda 1-1, 2005-2006 sezonunda 2-2, 2006-2007 sezonunda da 0-0 berabere kaldığı rakibini, 2003-2004 sezonunda 3-0, 2004-2005 sezonu ve geçen sezon da 1-0'lık skorlarla yendi.

