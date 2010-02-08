Kartal Denizli'ye kavuştu

T24 - Beşiktaş'ta geçen hafta operasyon geçiren ve cuma günü de hastaneden taburcu olan teknik direktör Mustafa Denizli bugün işbaşı yaptı.

Deneyimli teknik adam, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana takımının başında çıkarken, siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı. Denizli, antrenman sırasında futbolcularıyla yakından ilgilenirken, neşeli olduğu da gözlendi.



Yusuf sakatlandı

Antrenmana kondisyon çalışmaları ile başlayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçlar yaptı.

Futbolcuların son derece istekli ve hırslı oldukları gözlenen antrenman sert geçti. Bir pozisyonda Nobre, Sivok'un darbesiyle hafif bir sakatlık geçirirken, teknik direktör Denizli, Çek futbolcudan ikili mücadelelerde daha dikkatli olmasını istedi.

Antrenmanın son bölümüne doğru da Necip ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Yusuf, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yusuf'un durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı bildirildi.



Delgado, çalışmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar askıya aldığı Arjantinli futbolcu Matias Delgado, takımla birlikte antrenmana çıkmaya devam ediyor.

Bugün de takımla çalışan Delgado'nun istekli olduğu gözlenirken, çift kale maçta da 2 gol kaydetti.



Hakan Arıkan takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan Hakan Arıkan, bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılarda, Gençlerbirliği maçından sakatlıkları bulunan Holosko ve Tello antrenmana katılmazken, Rüştü ise koşu yaptıktan sonra tesislerde çalışmaya devam etti.



Ferrari, maskeyle çıktı

Turkcell Süper Lig'in 17. haftasındaki Bursaspor maçında yüzünden sakatlanan Ferrari, bugün antrenmana maskeyle çıktı.

Koşularda maskeyi kullanmayan İtalyan futbolcu, çift kale maçları ise maskeyle oynadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarına devam edecek.