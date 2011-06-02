T24 LogoT24 Logo
Spor

KARTAL DA SILVA'YI BORSAYA BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A)

02 Haziran 2011 20:58

-KARTAL DA SILVA'YI BORSAYA BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Brezilyalı genç futbolcu Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, ''Portekiz futbol takımlarından Benfica oyuncusu Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır'' denildi. 22 yaşındaki Sidnei Rechel Da Silva Junior, stoper mevkisinde görev yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24