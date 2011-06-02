-KARTAL DA SILVA'YI BORSAYA BİLDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 02.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Brezilyalı genç futbolcu Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, ''Portekiz futbol takımlarından Benfica oyuncusu Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır'' denildi. 22 yaşındaki Sidnei Rechel Da Silva Junior, stoper mevkisinde görev yapıyor.