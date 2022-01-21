T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartal’da Rahmi Uygun tarafından öldürülen hemşire Ömür Erez son yolcuğuna uğurlandı

21 Ocak 2022 17:55

Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.

Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yapan hemşire Ömür Erez kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi. Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 10 yaşındaki kızı kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Hemşire Ömür Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası’na götürüldü. (İHA)

Ömür ErezRahmi Uygunhemşireöldürüldü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24