Kartal da modaya uydu!

Siyah beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrıldığı 6. haftanın son maçında rakibine 1-0'lık sonuçla boyun eğdi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına gol arayarak başlayan Beşiktaş, 61. dakikada Sivasspor'un kontra atağında savunmada az adamla yakalandı.

Sivassporlu Chahechouhe ise Beşiktaş savunmasının bu hatasını affetmedi ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 8 puanda kalırken Sivasspor puanını 11 yaptı. Siyah beyazlı ekip gelecek hafta deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

Tribünler kadın ve çocuklara emanet

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçını, siyah-beyazlıların cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar izleyebildi.

Sanica Boru Elazığspor ile oynadığı karşılaşma nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında kadın ve çocuk taraftarlarının önünde mücadele etti.

BJK İnönü Stadı'na gelen yaklaşık 10 bin kadın ve çocuk taraftar, tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Bu arada, az sayıda Sivasspor taraftarı da karşılaşmayı eski açık tribünden izledi.

Aybaba ve Çalımbay hasret giderdi

Siyah-beyazlı takımda birlikte forma giyen Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç öncesi hasret giderdi.

İki teknik adam, karşılaşma öncesinde birbirlerine sarılarak başarılar diledi.

Berkant unutulmadı

Beşiktaşlı taraftarlar hayatını kaybeden şarkıcı Berkant'ı unutmadı.

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden Berkant'ın seslendirdiği “Samanyolu” parçası çalınırken, tribünlerdeki taraftarlar da atkılarını sallayıp şarkıya eşlik etti.

Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesinde terörü kınarken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye bağırdı.