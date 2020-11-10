Kartal'da atık kağıt deposunda yangın

Kartal'da Yunus Mahallesi Karaca Sokak'taki atık kağıt deposunda büyük bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için birçok itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ve ambulans da yangın çevresinde hazır bulunuyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.