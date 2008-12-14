Kartal çıkışını sürdürdü



Beko Basketbol Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Beşiktaş Cola Turka, kendi sahasında Banvit'i 86-85 mağlup ederek son üç maçta üçüncü galibiyetini aldı.



Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Beşiktaş Cola Turka, Banvit'i uzatmada Baxter'ın son saniyelerde faul atışlarından attığı 2 sayıyla 86-85 yendi.



Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, Baxter, Adem ve Cevher ile ürettiği sayılarla 5. dakikada 9 sayılık üstünlük (15-6) yakaladı. Bu dakikadan sonra savunmasını oturtan Banvit, Crispin'in sayılarıyla farkı eritmesine rağmen 1. periyot 23-20 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Caner ve Johnson'un gayretli savunmasıyla oyunda dengeyi sağlayan konuk ekip, Williams'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 üstünlük yakaladı. Banvit'in 6 sayılık üstünlük (37-31) yakalamasına rağmen oyundan kopmayan siyah-beyazlı ekip, Chatman'ın 3 sayılık basketiyle 39-39 beraberliği sağladı. Ancak Banvit, Caner'in son saniyedeki 3 sayılık basketiyle ilk yarıyı 45-42 önde kapadı.



Beşiktaş Cola Turka, ilk yarıda sadece 5 sayı üreten Chatman ile ikinci yarıda skor üretmeye başladı. Bu oyuncunun basketiyle 24. dakikada 51-50 öne geçen siyah-beyazlı ekip, adam adama iyi savunma yapan rakibi karşısında hücumlardan boş dönmeye başladı. Hücumda Johnson ve Caner ile skor üreten Banvit, 3. periyodu da 65-60 önde geçti.



Mücadelenin son periyodunda büyük çekişme yaşandı. 35. dakikası 69-69 beraberlikle geçilen maçın 38. dakikasında da 73-73 eşitlik vardı. Bitime 40 saniye kala 76-73 geride bulunan Beşiktaş Cola Turka, günün başarılı ismi Chatman'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 beraberliği sağladı. Son hücumu kullanan Banvit, üst üste şutları değerlendiremedi. Bitime 1.1 saniye kala Johnson'un şutu girmeyince maçın normal süresi 76-76 beraberlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın uzatma bölümünde Banvit, Crispin ile üstünlük sağlayamaya çalıştı. Beşiktaş Cola Turka ise rakibin alan savunması karşısında dış şutlardan ürettiği basketlerle oyunda kalmayı bildi. Banvit, mücadelenin son saniyelerine 85-84 önde girdi. Ancak bitime 1 saniye kala Crispin, 3 sayılık şut pozisyonunda bulunan Baxter'a faul yapınca siyah-beyazlı ekip, 3 adet serbest atış kazandı. Baxter, 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirince Beşiktaş Cola Turka 86-85 öne geçti. Banvit, bitime 1 saniye yaptığı hücumu değerlendiremeyince Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmayı 86-85 kazandı.



Beşiktaş Cola Turka'da, ilk yarıda sadece 5 sayı üreten Chatman, ikinci yarıda 25 sayı üreterek toplamda 30 sayıya ulaştı ve galibiyette büyük rol oynadı.



Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 86 - BANVİT: 85



Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Özgök xx, Turgut Işık xx

Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxxx 30, Muratcan xx 1, Baxter xxx 16, Cevher xxxx 20, Adem xxx 8, Mehmet x, Haluk xx 3, Ömer x, Mims xx 8

Banvit: Crispin xxx 22, Yunus x 6, Erkan xx 5, Kerim x, Williams xxx 17, Agudio x 4, Johnson xxx 18, Caner xxx 13, İbrahim x

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-45 (Banvit lehine)

3. Periyot: 60-65

Normal Süre: 76-76

5 Faulle Çıkan: 44.59 Caner (Banvit)