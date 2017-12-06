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Kartal Cezaevi yakınında silahlı kavga; 2 ölü

Polis olayla ilgili çalışma başlattı

06 Aralık 2017 07:19

İstanbul'da Kartal Cezaevi yakınında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; 2014 yılından beri bir cinayet olayından dolayı yattığı Pendik'teki Kartal Cezaevi'nden çıkan Kemal Aydın (45), saat 17.00 sıralarında yakındaki taksi durağının önüne geldi. Kemal Aydın, taksi durağının önünde karşılaştığı akrabası Abdülalim Aydın ve 3 yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülalim Aydın silahla vuruldu.  Kemal Aydın Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Abdülhalim Aydın ise Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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