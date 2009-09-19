Kartal bu hafta da uçamadı

Maç boyunca istedği atakları gerçekleştiremeyen ve girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, Kayserispor'un 53'üncü dakikada gelen golüne engel olamayarak evinden 1 - 0 mağlup ayrıldı.



Geçen hafta ligde Galatasaray'a, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'a mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor maçından da 1-0 yenik ayrıldı ve zirve mücadelesinde çok ağır bir darbe aldı:



2. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



13. dakikada Ekrem'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan yine Bobo oldu. Brezilyalı oyuncu, yarım rövaşata ile güzel bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



14. dakikada Mehmet Eren'in sağdan yerden ortasında ceza alanı içinde uygun pozisyonda topla buluşan Cangele, önünü açıp sert vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.



32. dakikada Tello'nun sert şutunda, kaleci Souleymanou topu yumrukladı. Ceza alanında kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Bobo, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.



35. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta, Cangele'nin yaklaşık 25 metreden vuruşunda, kaleci Hakan son anda meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere çeldi.



45 1. dakikada Tabata'nın pasında sol çaprazda topu alan Bobo'nun sert şutunda, kaleci Souleymanou meşin yuvarlağı çeldi. Kayserisporlu kalecinin kontrol etmek istediği top kornere çıktı ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



47. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı korner atışında kaleciyi geçen topla arka direkte buluşan Sivok, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla auta attı.



49. dakikada sağdan gelen top, ceza alanı içinde karambol sonrası Makukula'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Ferrari'nin ayaklarına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



52. dakikada Serdar Özkan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Nobre'nin ayak koyduğu top, üstten auta gitti.



53. dakikada Furkan'ın pasında çizgi halindeki savunmanın en arkasında topla buluşan Makukula, İbrahim Kaş'ı geçtikten sonra sert bir vuruşla, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



55. dakikada orta sahadan yapılan ortada ceza yayı içinde topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı göğsüyle Tello'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda, kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.



59. dakikada Fink'in bıraktığı topu ceza alanı önünde alan Bobo'nun sert şutunda, kaleci Souleymanou, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



84. dakikada Yusuf'un sağdan yerden pasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Fink, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



86. dakikada İbrahim Kaş'ın orta sahaya yakın bir yerden ortasında Nobre'nin kafasından seken topu Nihat, ceza yayı içinde önünde buldu. Kalecinin çıktığını gören Nihat, aşırtma bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırırken, Beşiktaş önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.



90. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun kafa vuruşunda, kaleci Souleymanou meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

