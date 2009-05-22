Kartal borsada yüksekten uçuyor



Beşiktaş hisseleri borsada son bir ayda yüzde 200 prim yaptı, piyasa değeri 500 milyona ulaştı. Uzmanlara göre nakit girişi beklentisi yükselişte etkili.





Fortis Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra şampiyonluk yolunda da emin adımlarla yürüyen Beşiktaş borsada adeta yüksekten uçuyor.



Beşiktaş hisselerinde 8 Mayıs'tan bu yana yukarı yönlü agresif bir hareket gözleniyor. Hisseler 8 Mayıs'ta 3,66 lira düzeyindeyken, bugün 12,5 liraya kadar yükseldi.



Son bir ayda hisselerde yaşanan yükseliş yüzde 200'ü buldu.



Meksa Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu hisselerdeki yükselişe ilişkin olarak CNBC-e'de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Beşiktaş yapısı itibarıyla Fenerbahçe ve Galatasay'dan farklı, tam bir şirket yapısında. Şampiyon olmaları, futbolcunun sakatlığı hisse senedi üzerinde etkili oluyor. Olumlu hareket olması aslında tahmin edilen bir şey. Ancak bu kadar sert ve agresif olması farklı bir durum.



Beşiktaş hisselerinde etkili olan beklenti sağlayacağı nakit girişleridir. Şampiyon olursa daha Şampiyonlar Ligi'nde daha kapıdan içeri girdiğinde 3-4 milyon dolar alacak, lig içinde puan alırsa da para gelecek. Fenerbahçe geçen yıl 20 milyon dolar gibi bir rakam elde etmişti. Beşiktaş'ın 30 milyon dolara yakın bir borcu var. Beşiktaş'taki sert hareketin tamamen nakit girişi beklentisine yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum."



PİYASA DEĞERİ 500 MİLYONA ULAŞTI



Aşağıdaki tablo Beşiktaş hisselerindeki agresif hareketi açıkça ortaya koyuyor. Hisselerdeki yükselişle halka açıklık oranı yüzde 29.9 olan Beşiktaş'ın piyasa değeri de 500 milyon liraya ulaştı.