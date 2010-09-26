-KARTAL BOBO İLE UÇUYOR İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Medical Park Antalyaspor maçında 2 gol birden atarak takımının 3 puan almasında büyük pay sahibi olan Bobo, bu sezon geride kalan resmi maçlarda takımının en golcü futbolcusu olarak dikkat çekti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 7 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerindeki gol sayısını da 85'e taşıdı. Bobo, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Spor Toto Süper Lig'de ise 5 gol kaydetti. -BU SEZON ATTIĞI GOLLER- Brezilyalı futbolcu, 2010-2011 sezonundaki ilk gollerini Vikingur ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında attı. Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı maçta 2 gole imza atan Bobo, Avrupa kupalarında 10 gole ulaşarak siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci futbolcusu oldu. Spor Toto Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapan Bobo, ilk hafta oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta takımını galibiyete taşıyan isimdi. Ligin 4. haftasında 4-0 kazanılan Ankaragücü maçında da 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, son olarak dünkü Medical Park Antalyaspor karşısında da yine 2 gol atıp, bu sezon 3. kez bir maçta 2 gol birden atmış oldu. -TÜRKİYE KARİYERİ- ''Bobo'' lakaplı Deivson Rogerio da Silva, Türkiye kariyerinde şimdiye dek çıktığı 127 lig maçında toplam 54 gol attı. Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Avrupa kupalarında 10, Türkiye Kupası'nda ise 20 gol atarken, Süper Kupa'da da 1 gole ulaştı.