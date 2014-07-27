Kartal bir yıldız daha istiyor: Robinho

Chelsea Demba Ba'yı alarak büyük sükse yapan Beşiktaş, bir Dünya yıldızıyla daha flört ediyor. Başkan Fikret Orman, Milan'ın gözden çıkardığı Robinho'yu Kartal yapmaya çalışıyor

Sezon bitmeden Cenk Tosun’u kadrosuna katan, Ramon Motta’yı bonservisiyle aldıktan sonra Demba Ba ile bombayı patlatan Beşiktaş, yine Dünya’da konuşulacak bir transferin peşine düştü: Robinho...

Çağrı Davran’ın Milliyet’teki haberine göre, Milan’ın gözden çıkardığı Brezilyalı yıldız konusunda bir dizi temas gerçekleştirildi. Vodafone Arena’nın açılışı için Milan’ı ikna eden ve böylece Başkan Fikret Orman’ın güvenini kazanan FIFA menaceri Marco Kırdemir, Robinho transferinde de başrolde... İstanbul’a gelerek Orman ile görüşen Kırdemir, “Başkanım, bonservissiz yıldız istiyorsunuz. Yetki verin, size Robinho’yu getireyim” dedi. Kırdemir, Milan Kulübü ile görüştüğünü ve bonservis bedeli ödemeyeceklerini belirtirken, Robinho’nun da yıllık 3.5 milyon Euro istediğini, bu rakamı 3’e indirebileceklerini garanti etti.

İtalyanlar da haberdar

Çizme basını da gelişmelerden haberdar... Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan’ın yeni teknik direktör Filippo İnzaghi’yle yeni bir yapılanma içine girdiğini ve bu projede Robinho’ya yer olmadığını yazdı. Gazete, İkinci Başkan Adriano Galliani’nin bu düşüncelerini Robinho’ya ilettiğini ve Sambacı’nın kulüp arayışlarına başladığı kaydedildi. Milan’ın, sözleşmesi 2016’da bitecek 30 yaşındaki Robinho’dan bonservis bedeli almayarak jest yapacağı; Sambacı’nın kariyerine Türkiye, Yunanistan veya Birleşik Arap Emirlikleri’nden birinde devam edeceği vurgulandı.