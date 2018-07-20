Kartal Belediyesi 'acil önlemi' böyle aldı!

Kartal Belediyesi, Twitter'dan bir kullanıcının "Çocuklar içine düşmeden acil önlem alır mısınız?" diyerek kapatılmasını istediği foseptik çukuru için ilginç bir önlem aldı.

Yaklaşık 20 cm kaydırılarak kapatılan çukur için belediyenin resmi hesabından, "Gerekli çalışma gerçekleştirilmiştir" yanıtı verildi.

Önceki gün Twitter'dan bir kullanıcı Kartal'da açık bir foseptik çukurunun fotoğrafını çekerek Kartal Belediyesi'ne gönderdi. "Durumu ekiplere iletiyoruz" mesajının ardından ekipler "acil önlemi" aldı.