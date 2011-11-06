-Kartal Başkent'te yara aldı ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği sahasında, Beşiktaş'ı 4-2 yendi. 53. dakikada Veli'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşunda, top yandan auta gitti. 54. dakikada Azofeifa'nın şutunda savunmadan seken top, Tum'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 56. dakikada Yasin'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hurşut'un kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 63. dakikada Veli'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Ramazan meşin yuvarlağı tokatladı. 78. dakikada Cem'in attığı uzun topta kendi ceza alanı dışında meşin yuvarlakla buluşan Egemen'in geri pasında, kaleci Cenk kalesini terk edince, top ağlarla buluştu: 3-2. 89. dakikada Yasin'in sol taraftan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Tum'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90. dakikada Hurşut'un sağ taraftan ortasında topla buluşan Erdal'ın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya xx, Orkun Aktaş xx, İsmail Şencan xx Gençlerbirliği: Ramazan xx, Cem xx, Aykut xx, Curri xx (Dk. 78 Kulusic x), Mehmet xx, Hurşut xxx, Azofeifa xx (Dk. 73 Erdal xx), Soner xx, Yasin xxx, Oktay xx (Dk. 61 Özgür xx), Tum xx Beşiktaş: Cenk x, Hilbert xx, Sivok x, Egemen x, İsmail x, Aurelio xx (Dk. 61 Necip x), Ernst xx, Quaresma x, Veli x (Dk. 81 Mehmet x), Simao xx, Mustafa xx (Dk. 56 Almeida x) Goller: Dk. 4 Ernst, Dk. 24 Mustafa (Beşiktaş), Dk. 54 Tum, Dk. 56 Hurşut, Dk. 78 Egemen (kendi kalesine), Dk. 90 Erdal (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 21 Oktay, Dk. 58 Azofeifa, Dk. 72 Curri, Dk. 81 Aykut (Gençlerbirliği)