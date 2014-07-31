Kartal Avrupa'ya kanat açtı, Feyenoord'u 2-1'le avladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'u 2-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord takımı ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadı'nda oynanan mücadeleyi kara kartal 2-1'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada bir köşe vuruşunda yapılan ortada Mustafa Pektemek ve 70. dakikada Kerim Frei'ın geliştirdiği atakta Boulahrouz kendi kalesine attı.

Maç boyunca etkili oyuncunu sürdüren siyah-beyazlılar, rakibine pozisyon izni vermedi. Feyenoord son dakikada Te Vrede'nin ayağından gelen penaltı golü ile 2-1'lik skoru elde etti.

Beşiktaş, 3. ön eleme turu rövanşında 6 Ağustos günü Feyenoord ile Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanşta Beşiktaş'a her türlü beraberlik ve galibiyet yetecek.

Beşiktaş'ta 2 eksik

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan ve bu yüzden Hollanda’ya getirilmeyen Veli Kavlak ve Ömer Şişmanoğlu takımdaki yerini alamazken, yeni transfer Demba Ba ise yedek soyundu.

Feyenoord Teknik Direktörü Fred Rutten ise transfer döneminde takımdan ayrılan Bruno Martins İndi, Graziano Pelle, Darly Janmaat ve Stefan van de Vrij’den yoksun çıktığı maçta yakın zaman önce Danimarka’nın Bröndby IF takımından transfer edilen milli oyuncu Khalid Boulahrouz’a ilk 11’de yer vermedi.

Pektemek, gol demek!

Karşılaşma iki takımın orta saha mücadelesi ile başladı. Beşiktaş bol pas yaparak Feyenoord orta sahasını geçmek isterken, Hollanda ekibinin tecrübesizliği göze çarptı. Rakip yarı alana oyunu yıkan Beşiktaş, aradığı golü de 13. dakikada buldu.

Siyah-beyazlıların sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Ramon Motta geçti. Ramon Motta'nın ortasına penaltı noktasına yakın bir yerde sağ çaprazda iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş öne geçmeyi başardı.

Dinamo Atiba!

Beşiktaş'ta ilk yarı boyunca özellikle Atiba Hutchinson, bitmeyen enerjisi ile fark yaratan isimlerden oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan Kanadalı, takımın ofansif ve defansif organizasyonlarında önemli rol oynadı.

Siyah-beyazlılar ilk yarıda rakibine ciddi bir pozisyon vermedi. Temsilcimiz Feyenoord'a ilk yarıda göz açtırmazken, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Demba Ba ilk kez sahada!

Beşiktaş ikinci yarıya da etkili oyunu ile başladı ve rakibinin soyunma odasından etkili bir şekilde dönmesine izin vermedi. Orta sahanın kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, ikinci 45 dakikanın ilk dakikalarında hücumda ise son paslarda etkili olamadı.

59. dakikada Beşiktaş taraftarlarının beklediği an geldi. Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken yerine, Beşiktaş'ın yıldız transferi Demba Ba girdi.

Frei taşıdı, taşıdı ve...

Demba Ba'nın oyuna girmesi sonrasında daha hızlı bir şekilde topu 3. bölgeye taşıyan bir yapıya bürünen Beşiktaş, farkı 2'ye çıkaran golü de 70. dakikada buldu.

Orta sahada Joris Mathijsen'den topu kapan Kerim Frei topla birlikte sağ çaprazdan ilerledi. Kerim Frei ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, Feyenoord savunmasında Boulahrouz'dan seken top kaleci Erwin Mulder'i ters ayakta bıraktı ve top rakip filelerle buluştu.

Feyenoord'da sinirler gerildi

2-0 sonrasında rahatlayan Beşiktaş, kendi sahasına çekildi ve Feyenoord'un topla oynamasına izin verdi. Hollanda temsilcisinde istenen skor gelmeyince sinirler gerildi ve yer yer itişmeler yaşandı. Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği 75. dakikada geldi ve Olcay Şahan'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

Kalan dakikalarda da rakibine ciddi bir pozisyon vermeyen Beşiktaş, son dakikalarda gelen penaltı kararı ile şaşkınlık yaşadı. Ramon Motta'nın Manu'ya ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrasında penaltı kararı verildi. Topun başına gelen Te Vrede ağları buldu ve mücadele 2-1 sonuçlandı.