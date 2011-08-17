-Kartal Avrupa'da 151. maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Beşiktaş, Rusya'nın Alania takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 151. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 150 maçtan 53'ünü kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 67 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 183 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 222 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 11 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -UEFA Kupası'nda 66 maç- Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar toplam 66 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 66 maçta 29 galibiyet, 14 beraberlik, 23 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da toplam 103 gol atarken, 83 de gol yedi. -İki kez çeyrek finale çıktı- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı 2 kez çeyrek finale yükselme oldu. Siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunda o dönemki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterirken, 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası'nda aynı başarıyı gösterdi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 149 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -En farklı skor- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -En golcüsü Oktay Derelioğlu- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 12 golle, Brezilyalı Bobo izliyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. -Beşiktaş gruplara abone- Gruplu sisteme geçildiğinden bu yana 5 kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, bunların 4'ünde gruplara kaldı, 1'inde ise play-off turunda elendi. Beşiktaş, gruplarda ise ön elemelerdeki başarısını tekrarlayamadı ve 4 kez mücadele ettiği gruplardan sadece 1 kez çıkmayı başarabildi. Siyah-beyazlılar, grupların ardından Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elendi. -Alania kolay lokma değil Alania takımı, özellikle savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'nden 1. Lig'e düşen Alania, Rusya Kupası'nda gol yemeden ve atamadan, penaltılarla finale kadar yükselirken, finalde CSKA Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Rus ekibi, bu sezon da mücadele ettiği 1. Lig'de 21 maç sonunda ligin en az gol yiyen takımı oldu. Alania, 45 puanla lider durumda bulunduğu ligde geride kalan 21 maçta sadece 9 gol yedi. Özellikle evinde çok başarılı sonuçlar alan Alania, oynadığı 10 maçın 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Rus ekibi, iç sahada 2, dış sahada ise 7 gol yedi. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan Alania, 21 maç sonunda 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 30 gol atıp, 9 gol yedi ve 45 puanla en yakın rakibinden 3 puan önde liderlik koltuğuna oturdu. Rus ekibinin teknik direktörlüğünü ise 31 yaşındaki Rus Vladimir Gazzaev yapıyor. -Türk-Rus takımlarının maçları- Alania ile yapacağı maçla birlikte Türk ve Rus futbol takımları Avrupa kupalarında 25. kez karşı karşıya gelecek. Türk ekipler, Rus rakiplerine karşı yaptığı 24 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı. Türk takımlarının attığı toplam 24 gole, rakipleri 37 golle karşılık verdi. -Maçı Bulgar hakem Todorov yönetecek- Beşiktaş ile Alania arasındaki karşılaşma saat 21.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Todorov'un yardımcılıklarını Nikolay Angelov ve Ventsislav Gavrilov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikolay Yordanov. -Quaresma ve Sidnei yok- Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, kırmızı kart cezalısı olduğu için Alania maçlarında forma giyemeyecek. Yeni transfer Brezilyalı Sidnei de ismi UEFA'ya verilen listede olmadığı için her iki karşılaşmada da görev alamayacak. Quaresma ve Sidnei dışında sakatlıkları bulunan Necip, Ersan ve Bebe de Rus takımına karşı oynayamayacak. -Carvalhal'ın ilk maçı- Beşiktaş'ta, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan teknik direktör Tayfur Havutçu'ya vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli Carlos Carvalhal, ilk kez takımının başında bir resmi maça çıkacak. -İlk heyecanı yaşayacak futbolcular- Carvalhal'ın dışında, görev verilmesi halinde Egemen Korkmaz, Tanju Kayhan, Veli Kavlak, Mehmet Akyüz, Burak Kaplan ve Mustafa Pektemek ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giyecek. Bu arada, geçen sezon devre arasında transfer edilen ancak statü gereği Dinamo Kiev maçlarında forma giyemeyen Simao Sabrosa ile Manuel Fernandes de oynamaları durumunda ilk kez Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında mücadele edecek.