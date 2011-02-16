-KARTAL AVRUPA'DA 149. SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 149. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 148 maçtan 53'ünü kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 65 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 182 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 214 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -UEFA KUPASI'NDA 64 MAÇ- Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 64 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 64 maçta 29 galibiyet, 14 beraberlik, 21 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da 102 gol atarken 75 de gol yedi. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 138 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -AVRUPA'DA FARKLI- Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir grafik çizdi. Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, Avrupa'da ise tam tersi bir grafik çizip tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. ''Kara Kartallar'', bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında sadece 1 kez yenildi. 6'sı ön eleme, 6'sı da grup maçı olmak üzere toplam 12 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, sahadan 9 kez galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarında da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 ve 2-1, Avusturya'nın Rapid Wien ekibini ise 2-1 ve 2-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon tek yenilgisini ise Porto karşısında 3-1'lik skorla aldı. Bu karşılaşmanın rövanşında ise Beşiktaş ile Porto 1-1 berabere kaldı. -26 GOL ATIP, 7 GOL YEDİ- Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçta toplam 26 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Viktoria Plzen, Rapid Wien ve CSKA Sofya maçlarında birer, Porto ile yapılan 2 maçta ise 4 gol yiyen siyah-beyazlılar, diğer 7 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. Bu sezon Vikingur ve HJK Helsinki'yi 4-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, farklı galibiyetlere de imza attı. -İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTI- Beşiktaş, UEFA'da gruplu sisteme geçildiğinden bu yana ilk kez gruptan çıkmayı da bu sezon başardı. UEFA Kupası'nda gruplarda ilk olarak 2004-05 sezonunda mücadele eden siyah-beyazlılar, Parma, Standart Liege, Athletic Bilbao ve Steaua Bükreş'in bulunduğu gruptan çıkamadı. Daha sonra 2005-06 sezonunda da gruplara kalmayı başaran ''Kara Kartallar'', Bolton, Sevilla, Zenit ve Guimares'in yer aldığı (H) Grubu'ndan bir üst tura kalamadı. 2006-07 sezonunda da Tottenham Hotspur, Dinamo Bükreş, Club Brugge ve Bayer Leverkusen ile birlikte (B) Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grubu 4. sırada tamamlayıp elendi. Siyah-beyazlılar, bu sezon ise grubu Porto'nun ardından ikinci sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez bir üst tura çıktı. -4 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI- Beşiktaş, Dinamo Kiev ile daha önce Avrupa kupalarında 4 maç yaptı. Bu 4 karşılaşmanın 1'inde siyah-beyazlılar, 2'sinde ise Ukrayna temsilcisi galip gelirken, 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takım ilk olarak 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. 14 Mart 1987'de İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle İzmir'de oynanan karşılaşmada rakibine 5-0 gibi açık bir farkla yenilen siyah-beyazlılar, rövanşta ise Kiev'de 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Beşiktaş ile Dinamo Kiev, 2002-03 sezonunda bu kez UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 galip gelip deplasmanda da 0-0 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev dışında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla da karşılaştı. 2008-09 sezonunda UEFA Kupası 1. turundaki eşleşmede rakibini İstanbul'da 1-0 yenen ''Kara Kartallar'', rövanşta 4-1 mağlup olup kupanın dışında kalmıştı. -TÜRK TAKIMLARININ ''BELALISI'' DİNAMO KİEV- Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında Türk takımlarının oldukça zorlandığı bir ekip. Kupalarda bugüne dek Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda büyük üstünlük kuran Dinamo Kiev, elemeli turlarda daha önce 6 kez Türk ekiplerle eşleşirken, bu eşleşmelerin 5'inde turu geçen taraf oldu. Dinamo Kiev ile Avrupa arenasında 3. kez eşleşen Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi karşısında elemelerde tur geçen tek Türk takımı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde eşleştikleri Dinamo Kiev karşısında İstanbul'daki 3-1 ve deplasmandaki 0-0'lık skorlarla tur atlamıştı. Ukrayna ekibi, 1974-1975 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursaspor'u, 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Trabzonspor'u, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda Beşiktaş'ı, 2004-2005 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u ve 2006-2007 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemişti. Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü.