Kartal avcısı: Baros



Galatasaray’ın Çek yıldızı Milan Baros, ligde 20 golle 'gol krallığı'nda zirvede yer alırken, ilk yarıdaki Beşiktaş maçında da hat-trick yaptı.



Turkcell Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, gol yollarında gözler Milan Baros'un üzerinde olacak.



Sarı-kırmızılı takımın Çek golcüsü, geride kalan 32 haftada 4'ü penaltıdan olmak üzere attığı toplam 20 golle, ''Gol Krallığı'' yarışmasında zirvede yer alıyor.



29 yaşındaki Milan Baros, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Beşiktaş debisinde 2'si penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle galibiyetin mimarı olmuştu.



Baros, ligdeki 20 golünden 10'unu deplasmanlardaki maçlarda atarken, takımının son 4 deplasmanından 3'ünde rakip fileleri havalandırdı. Baros, Galatasaray'ın deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldiği son 2 maçta, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a golleri atan isim oldu.



BAROS ATIYOR ''CİM BOM'' KAZANIYOR



Galatasaray, başarılı forveti Milan Baros'un gol attığı maçları büyük oranda kazanıyor.



Sarı-kırmızılılar, ligde Baros'un gol attığı 13 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 1'inde berabere kaldı, sadece 1'ini kaybetti.



