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Spor

Kartal avcısı: Baros

Galatasaray’ın Çek yıldızı Milan Baros, ligde 20 golle 'gol krallığı'nda zirvede yer alırken, ilk yarıdaki Beşiktaş maçında da hat-trick yaptı.

23 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray’ın Çek yıldızı Milan Baros, ligde 20 golle 'gol krallığı'nda zirvede yer alırken, ilk yarıdaki Beşiktaş maçında da hat-trick yaptı.

Turkcell Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, gol yollarında gözler Milan Baros'un üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takımın Çek golcüsü, geride kalan 32 haftada 4'ü penaltıdan olmak üzere attığı toplam 20 golle, ''Gol Krallığı'' yarışmasında zirvede yer alıyor.

29 yaşındaki Milan Baros, sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Beşiktaş debisinde 2'si penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle galibiyetin mimarı olmuştu.

Baros, ligdeki 20 golünden 10'unu deplasmanlardaki maçlarda atarken, takımının son 4 deplasmanından 3'ünde rakip fileleri havalandırdı. Baros, Galatasaray'ın deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldiği son 2 maçta, Gaziantepspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a golleri atan isim oldu.

BAROS ATIYOR ''CİM BOM'' KAZANIYOR

Galatasaray, başarılı forveti Milan Baros'un gol attığı maçları büyük oranda kazanıyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde Baros'un gol attığı 13 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 1'inde berabere kaldı, sadece 1'ini kaybetti.

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