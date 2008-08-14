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Spor

Kartal avantaj arayacak

Beşiktaş UEFA Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında bugün saat 21.30'da Bosna Hersek temsilcisi Siroki Brijeg'e konuk olacak. Mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

14 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beşiktaş 2008-09 sezonunun ilk resmi maçına bugün çıkacak. Siyah-beyazlılar UEFA Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında bugün saat 21.30'da Bosna Hersek temsilcisi Siroki Brijeg'e konuk olacak. Mücadele D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş ile Siroki Brijeg arasındaki karşılaşmayı İspanyol Cesar Muniz Fernandez, Jose Manuel Fernandez Miranda ve Javier Hugo Novoa Robles hakem üçlüsü yönetecek.

Maç için 19 kişilik futbolcu kafilesi ile Mostar'a giden siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Zapotocny, Can Erdem ve Batuhan'ın yanı sıra Mehmet Sedef de kadroda yer almadı.

Yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılamayan Seriç ve yönetim kurulu tarafından affedilen İbrahim Toraman ile İbrahim Üzülmez de Bosna Hersek'e götürülmedi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın sahaya şu muhtemel 11'i sürmesi bekleniyor; Rüştü, Serdar Kurtuluş, Sivok, Gökhan Zan, Tello, Uğur İnceman, Cisse, Holosko, Delgado, Aydın ve Bobo (Nobre).

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