Kartal 89 gün sonra Antep'te kanatlandı

Süper Lig'in 20. haftası Kamil Ocak Stadı'nda zorlu bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kopmak istemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğan Gaziantepspor deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş rakibini Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken,. Gaziantepspor'un tek sayısı ise 85. dakikda Trabzonspor'dan transferi Marek Sapara'dan geldi.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 36'ya çıkarırken Gaziantepspor ise 25 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde, gelecek sezondan geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı Gaziantepspor'un golcü oyuncusu Cenk Tosun, bu maçta gelecek sezonki takımına karşı forma giydi.

Beşiktaş'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Dany Nounkeu, yeni formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye kariyerine Gaziantepspor formasıyla başlamıştı.

Siyah-beyazlı formayı uzun yıllar giyen ve şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak ilk kez Beşiktaş'ın karşısına çıktı.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Cenk Tosun'u alan Beşiktaş'a "Yaptıkları resmen hırsızlık. Yaptıkları ahlak dışı. Bir de at hırsızı gibi poz vermişler" sözleriyle tepki gösterdi.

Kızıl, "Cenk Tosun transferiyle ilgili demeç verdim, vermeyede devam edeceğim. Özellikle büyük takımların böyle davranışlarda bulunmaması lazım. Büyük takımlar camialarından dolayı büyüktür. Yoksa bizden hiçbir farkları yok. Beşiktaş'ta 50 tane futbolcu var. Beşiktaş yaklaşık 1,5 yıldır gerek yönetim gerek Mehmet Atalay olsun takımın içine girdiler ve Cenk'i bedava götürmek için elinden gelini yaptılar. Hırsızlık bu başka birşey değil" dedi.

Sözleşme uzatmak için Cenk'e teklifte bulunduklarını söyleyen Kızıl, "Beşiktaş, Cenk ve ailesi ile sürekli görüşerek çocuğun aklını çeldiler. Biz Serdar Kurtuluş transferinde Beşiktaş'a yardımcı olduk. Bunun karşılığını böyle aldık. Bu tür davranışlar etik değil. Resmen hırsızlık. Cenk Tosun'u 4 milyon euroya verdi Lokomotiv Moskova. Fenerbahçe, Cenk Tosun'u istedi ama kendisi Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. Fenerbahçe transferden vazgeçti" diye konuştu.

Beşiktaş'ın çok büyük terbiyesizlik yaptığını söyleyen Kızıl, "Fikret Orman da utanmadan Cenk ile poz veriyor. Bu davranışla Fikret Orman, Gaziantep şehrine çok büyük saygısızlık yapmıştır. Bu olay burada bitmeyecek. Bunu yapanlardan hesap soracağız. Bu tür emek hırsızlığı yapan insanları lanetliyorum. Cenk'in hiçbir suçu yok ahlak dışı davranışı Beşiktaş yapmıştır. Gaziantepspor'un içine at hırsızı gibi girdiler çocuğun aklını çeldiler" şeklinde konuştu.