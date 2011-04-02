-KARTAL ANTALYA'YI DEVİRDİ ANTALYA (A.A) - 01.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 80-76 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takımda hücumda çok fazla top kaybı yaptı. Beşiktaş ilk 3 dakikada Serkan'ın basketleriyle skoru 4-0 yapabildi. Daha sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Beşiktaş, Serkan, Oglivy ve Kemp'in basketleriyle ilk periyotu 18-11 önde tamamladı. İkinci periyotta Beşiktaş Cola Turka'nın Oglivy, Kemp ve Cüneyt'in etkili oyununa, Antalya Büyükşehir Belediyespor Buckman ve Henderson ile karşılık vermeye çalıştı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş Cola Turka'nın 36-28 üstünlüğüyle kapandı. Üçüncü periyotta konuk ekip Beşiktaş, Kemp'in basketleriyle bir ara farkı 14 sayıya kadar çıkarmayı başardı (50-36). Hücumlardan top kayıpları yapan Antalya ekibi, rakibi karşısında etkili olmayınca, Beşiktaş Cola Turka son periyoda 63-51 üstün girdi. Son periyotda Antalya Büyükşehir Belediyesi Buckman, Henderson ve Muratcan'ın basketleriyle farkı kapatmayı başardı (72-73). Müthiş çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın son bir dakikasına 75-75 eşitlikle girildi. Beşiktaş, son saniyelerde kazandığı faul atışlarında Chatman, Kemp ve Cevher ile başarılı olunca mücadeleyi 80-76 kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Alper Köselerli xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xxx 15, Christopher xx 10, Henderson xxx 24, Buckman xxx 19, Polat xx 6, Hadi x, Gökper x, Erdinç x 2 Beşiktaş Cola Turka: Serkan xx 6, Kemp xxxx 25, Chatman xx 9, Cevher xxx 15, Ogilvy xxx 10, Likholitov xx 5, Bekir x, Cüneyt xx 6, Hüseyin x 2, Serhat x, Ignerski xx 2 1. periyot: 11-18 (Beşiktaş Cola Turka) Devre: 28-36 (Beşiktaş Cola Turka) 3. periyot: 51-63 (Beşiktaş Cola Turka) 5 faulle çıkanlar: 36:01 Serkan (Beşiktaş Cola Turka),