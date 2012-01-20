Kartal Antalya'da 3 puanı kaptı

T24 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı... Siyah-beyazlı takım bu galibiyet sonrasında maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi.
Antalya Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Hugo Almeida ile 90. dakikada Manuel Fernandes kaydetti.
Ev sahibi takımın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Tita attı.
Siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu İsmail Köybaşı 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş aldığı bu galibiyet ile puanını 42 yaparak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 27 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı takım Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. Medical Park Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.