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Spor

Kartal Antalya'da 3 puanı kaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile oynadığı

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı... Siyah-beyazlı takım bu galibiyet sonrasında maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi. 

Kartal'dan Portekiz usulü zaferAntalya Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Hugo Almeida ile 90. dakikada Manuel Fernandes kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Tita attı.

Siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu İsmail Köybaşı 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş aldığı bu galibiyet ile puanını 42 yaparak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 27 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. Medical Park Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına konuk olacak.


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